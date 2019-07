Unes 600 persones s'inscriuen al concurs «Un estiu a la Lluna» de les biblioteques

Uns 350 infants i uns 250 joves i adults ja s'han inscrit aquest estiu a l'activitat de promoció lectora de les Biblioteques de Girona Un estiu a la Lluna. La iniciativa s'allargarà fins al 10 de setembre i, aquest any, estarà també oberta a jovent i adults. La iniciativa girarà entorn a l'espai i permetrà celebrar el 50è aniversari del primer viatge tripulat a la Lluna. A través del concurs i també d'altres activitats relacionades, les persones participants podran gaudir de la lectura i del bon temps i ampliar coneixements sobre l'efemèride i l'astronomia.

Totes aquelles persones inscrites al concurs que vulguin acreditar-se com a expert aeronàutic han de resoldre els enigmes (literaris, lògics, matemàtics...) plantejats en un quadern personal que se'ls lliurarà. Tothom qui l'acabi rebrà a més un petit obsequi i entrarà en el sorteig d'un lot de llibres, en el cas dels participants més petits; d'una subscripció a les revistes Tatano o Cavall fort, en el cas de la resta de la mainada, i d'un sopar amb estrelles per a dues persones a l'Observatori Fabra, per al jovent i adults.

Participar-hi és senzill, només cal apuntar-se presencialment a la biblioteca o bibliopiscina més propera i disposar del carnet de biblioteca, que és gratuït i es pot fer en el mateix moment de la inscripció. Les tres bibliopiscines (Devesa, GEiEG Sant Narcís i GEiEG Sant Ponç) també s'han sumat a la iniciativa i repartiran llibretes fins el 31 d'agost, que finalitzen la seva activitat. A les biblioteques el termini acaba el 10 de setembre.