Cottet Òptica obre una nova botiga al centre de la ciutat de Girona

Cottet Òptica i Audiologia ha obert una nova botiga a Girona, al carrer Joan Maragall, 21, just al costat de l'anterior local en el qual Cottet ha estat més de 30 anys i que tancarà les seves portes a finals de juliol. El nou establiment s'inaugura en el marc de l'aposta de l'òptica per millorar els seus serveis i l'experiència en els clients, així que està dissenyat amb «espais molt diferenciats, pensats per despertar els sentits de cada client i clienta i amb la tecnologia més avançada», explica la marca.

La nova obertura està pensada com un espai modern d'una sola planta diàfana, amb bona accessibilitat i una àmplia visualització de les diferents àrees. A més, consta d'una zona d'espera i de panells de lents que permetran explicar als clients, de manera molt didàctica i visual, els diferents tipus de lents, els seus gruixos, filtres i tractaments fotocromàtics.

La companyia, liderada per Javier Cottet, president del grup i Alex Cottet vicepresident, ha experimentat un creixement notable en els últims anys, posicionant-se a més de com a líders en salut visual i auditiva, com a pioners en innovació tecnològica i presentació de novetats, tant de moda com de salut. Cottet compta ja amb 50 establiments repartits pel conjunt d'Espanya (Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Vic, Tortosa, Sabadell, Mataró, Granollers o Madrid, entre d'altres) 1 e-commerce i un equip de més de 270 persones.

A la província de Girona, Cottet Òptica i Audiologia té establiments a les ciutats de Girona i Figueres. En els establiments d'aquesta marca s'hi poden trobar des d'ulleres graduades, ulleres de sol i lents de contacte, fins a audiòfons, entre altres productes del sector de salut visual i auditiva.