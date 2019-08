Frenar l'incivisme de les places i espais oberts de Girona

Per respondre a les queixes i denúncies dels veïns sobre inseguretat i incivisme a Girona va néixer a l'octubre un operatiu específic de la Policia Municipal que actua en places i espais oberts · L'objectiu d'aquest nou grup de treball és combatre l'incivisme.

Trobades festives, robatoris, consum de drogues i alcohol en places i crits a altes hores de la nit han posat en alerta els veïns de Girona. Per respondre a aquestes queixes i denúncies, a l'octubre va néixer un operatiu específic de la Policia Municipal que actua en places i espais oberts. L'objectiu d'aquest nou grup de treball és combatre l'incivisme.

Des d'aquest diari hem acompanyat durant unes hores els agents en el seu servei. El grup format per quatre policies i sota el comandament del caporal Josep Molina recorre, des de les sis de la tarda fins a les quatre de la matinada, diferents punts de la ciutat de Girona. Treballen amb una ruta ja marcada, que han elaborat a través de les queixes que han rebut dels veïns, comerciants i associacions, així com de la informació que han anat detectant els mateixos agents durant els dies de patrullatge.

Tot i que el grup actua per tota la ciutat, se centren en tres punts concrets: Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. És en aquests tres barris on actualment es registren més queixes per actes incívics.

El bon funcionament d'aquest servei de proximitat fa que des de l'Ajuntament s'aposti per aquesta línia de treball amb la incorporació de nous agents. I és que segons va assegurar l'acaldessa de Girona, Marta Madrenas, en l'últim ple ordinari, el juny del 2020 es comptarà amb 19 policies més; i es passarà dels 133 efectius actuals, als 152. «La seguretat és un tema que s'ha de tractar amb molta cautela i un repte global de país», va explicar Madrenas.

És hora de començar el servei. El caporal notifica a la centraleta la sortida des de la seu de la Policia Municipal, al carrer Bacià, i comença el patrullatge pels carrers i places de Girona amb l'objectiu de pacificar l'incivisme.



Plaça Assumpció

La primera parada és la plaça Assumpció del barri de Sant Narcís. Aquest és un punt marcat pels agens on acostuma a haver-hi grups de persones que «privatitzen l'espai públic», explica Molina. La situació que ens trobem, però, és d'absoluta tranquil·litat. Tanmateix, el caporal explica que dies abans van trobar-se amb una trentena de persones al mig de la plaça que consumien alcohol i també portaven al cim substàncies estupefaents.

Els agents parlen amb els grups de joves que es troben a la plaça, amb els comerciants que hi ha per la zona i també amb els veïns. Una proximitat que permet a la Policia poder copsar la realitat dels barris i treballar-la, així com transmetre una sensació de seguretat als veïns. «Són els nostres policies», afirma de forma contundent una resident de la zona que es para a parlar amb els agents.

Quan els policies registren una persona, el protocol és molt clar. Primer de tot expliquen el motiu pel qual estan aquí, tal com dicta la Llei 4.2015 de Seguretat Ciutadana. Posteriorment, escorcollen la persona i li demanen que s'identifiqui. Moltes vegades aquest grup de patrullatge va acompanyat de la unitat canina, la qual cosa facilita l'escorcoll. En cas que la persona no presenti documentació i hagi comès algun delicte, se'l trasllada a les depèndencies dels Mossos d'Esquadra per tal que el puguin identificar.

«A mesura que hem anat passant pels mateixos punts, hem copsat que l'incivisme ha baixat», explica el caporal Molina. Algunes persones s'han traslladat en altres zones de la ciutat, però d'altres «han entès que l'espai és per compartir-lo», afirma el caporal. Posa d'exemple el cas d'un jove que portava un gos de raça perillosa deslligat, sense morrió i, a més, no estava censat. «A base d'aixecar-li diferents actes, ha entès la normativa», explica.

Al costat de la plaça Assumpció hi ha els jardins Ignasi Bosch i Reig, una zona amb un parc infantil que segons havien denunciat en diferents ocasions els veïns no podien portar-hi els seus fills a jugar per culpa de la intimidació de grups de persones que s'instal·laven allà durant tota la tarda i consumien droga.

Una situació que s'ha aconseguit revertir en gran part gràcies al patrullatge dels agents i també per la reubicació del mobiliari de la zona. Segons explica Molina, s'ha canviat la distribució dels bancs, separant-los uns dels altres per evitar que es concentrin grups nombrosos de persones. Millorar la il·luminació també és un dels aspectes que tant el veïns com els policies demanen per tal de millorar la seguretat d'algunes zones. Els agents quan veuen una millora a fer ho sol·licien a l'Ajuntament.

I és que allà on es detecten més casos d'incivisme és en espais amb ombres, arraconats i tapats per diferent tiups de mobiliari com pot ser un arbust o una paret. Una d'aquestes zones és darrere l'Estació Espai Jove situada al Parc Central; el segon punt on es dirigeix la patrulla.



Parc Central

Aquesta zona és una de les més conflictives i d'on reben més queixes. Un punt on conflueixen diferents mitjans de transport públic (autobús, tren i AVE) que fan línies per diferents zones de les comarques gironines. Segons explica Molina, aquest punt s'ha convertit en una zona de trobada de grups de persones, sobretot joves, que viuen per diferents indrets de la província.

Els agents paren davant d'un grup de joves menors d'edat. Un d'ells verifiquen que té antecedents per un furt. Comproven el codi de la bicicleta que porten per saber si està registrada com a robada. Segons explica el caporal, hi ha força denúncies de bicicletes sostretes, des dels models més barats fins als d'alta gamma. «Aquesta setmana vam recuperar una bicicleta valorada per 800 euros; l'usuari que la portava va ser detingut», explica Molina. En el cas que ens trobem, però, la bicicleta no ha estat sostreta.

I de cop, arriba un avís per centraleta d'una trucada al 112 sobre una baralla de 30 persones a la plaça del Barco de Santa Eugènia. I és que encara que aquest equip patrulli seguint una ruta establerta, la centraleta connecta amb ells quan les altres dotacions policials necessiten un reforç, com és el cas present.

Els agents surten disparats per atendre l'avís amb les sirenes en marxa. S'arriba a la plaça i tot està tranquil. Gràcies, però, al contacte amb els veïns de la zona, els agents descobreixen que les set o vuit persones que s'estaven barallant, no 30, havien fugit corrents en sentir les sirenes.



Frontissa

Els agents es dirigeixen a un altre punt clau: la frontissa de Santa Eugènia, ara conegut com a parc Nuria Terés. Aquí un dels aspectes que genera més queixes és el soroll de gent jugant a pilota a la nit. Els agents han hagut d'aixecar diferents actes a persones per no respectar el descans dels veïns.

En aquesta zona també han de lluitar contra els problemes que generen algunes ocupacions de pisos. Tapiar l'habitatge a vegades no és la solució perquè acaben entrant igual. Per això, els agents afirmen que és vital que els veïns avisin la Policia si detecten que algú està ocupant un pis perquè és més fàcil poder actuar en aquesta situació.

I quan el sol comença a decaure, el tipus d'incivisme canvia. Ara ja és més comú trobar alguna terrassa d'un bar que està oberta més enllà de l'hora permesa o gent borratxa pels carrers. Igual que els agents tenen fitxats els punts més conflictius de Girona, també tenen marcats els bars. «Si detectem una sèrie de problemes en un local, programem un escorcoll amb la unitat canina i trànsit», explica el caporal.

Precisament a la frontissa s'instal·larà l'any que ve una subcomissaria. Amb aquest nou equipament, que estarà situat a la masia de Can Burrassó, l'Ajuntament vol fer front a tots aquests casos d'incivisme que es registren i millorar la seguretat de la zona.

El problema d'inseguretat i incivisme que viu Girona, igual que moltes ciutats, no es resoldrà únicament amb aquest nou operatiu. L'actuació policial és una part essencial per tal de resoldre aquesta problemàtica, però cal que aquestes petites actuacions que fan els agents vagin acompanyades de polítiques socials, educatives i de cohesió per acabar amb aquestes situacions que generen malestar veïnal.