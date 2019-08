L'accés a Sant Daniel per Galligants, tallat per la presència d'una grua de grans dimensions

L'Ajuntament de Girona informa que avui fins a les sis de la tarda, l'accés de vehicles a la Vall de Sant Daniel a través del carrer del riu Galligants esdevindrà tallat. Mentre duri aquesta afectació de la circulació, el trànsit serà desviat cap a Montjuïc i cap a la pujada de la Torrassa. Estava previst que el tall del principal accés al barri des del Barri Vell comencés a les vuit del matí.

El motiu del tall de circulació, informa el consistori, és una actuació que es portarà a terme mitjançant una grua mòbil al carrer de Santa Llúcia, just a l'alçada on es troba el monestir de Sant Pere de Galligants, que bloquejarà aquesta via. L'Ajuntament va informar sobre l'afectació en la circulació viària a través d'un comunicat enviat als mitjans i també amb un anunci a la seva pàgina web, a la pàgina de Facebook i a Twitter.

A més, en l'anunci s'explicava que, per tal de resoldre qualsevol dubte o suggeriment sobre la incidència, la ciutadania disposarà del telèfon del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona, al número 972 419 002, o bé de la bústia d'avisos del web municipal, on també s'hi podran adreçar les consultes.