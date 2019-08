Guanyem Girona s'ha adherit a la vaga mundial pel clima del 27 de setembre «en defensa del futur, d'un planeta viu i d'un món just». El manifest, firmat per més de 100 entitats, alerta que «s'està a punt d'arribar al punt de no retorn davant el canvi climàtic» i reclama que s'emprenguin «les mesures necessàries per reduir a zero net les emissions de gasos d'efecte hivernacle».