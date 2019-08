L'oposició de Salt afirma que el radar rotatori ha provocat més accidents

«Tant a l'AP-7 i C-65 com a l'avinguda de la Pau de Salt, l'afectació en la seguretat viària per part dels radars és bàsicament nul·la i que al passeig Marquès de Camps ha sigut absolutament negativa», assegura Sergi Fabri (Vox). Fabri assegura que «l'únic objectiu del Govern és el d'asfixiar amb sancions de trànsit els ciutadans i vol desmentir la satisfacció municipal per la presència del radar rotatiu que es mou en tres caixes. Segon el regidor del govern Toni Vidal en només un any s'ha «reduït de forma dràstica la velocitat dels vehicles per aquests punts estratègics de la xarxa viària del municipi, la davallada de la xifra de sancions així ho demostra». Per Fabri, però, els accidents han augmentat en dos dels tres punts: al passeig Marquès de Camps, el 2017 hi va haver 7 accidents i el 2018, trenta; i a l'avinguda de la Pau, deu el 2017 i el 2018, vuit.