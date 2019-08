ERC vol accions a Vista Alegre per evitar actes com el dany a l'ascensor

La destrucció dels vidres de l'ascensor que uneix els barris de les Pedreres i Vista Alegre de Girona ha indignat el grup municipal d'ERC. La instal·lació feia pocs dies que s'havia tornat a posar en funcionament després que hagués estat aturada uns dos mesos per una avaria i es va construir amb els pressupostos participats dels dos barris.

El regidor republicà Àdam Bertran ha assegurat que «és una vergonya que no es doni solució a la problemàtica» que fa anys que dura a la zona, «amb sorolls constants i conductes incíviques» de persones que estan al parc de Vista Alegre. L'edil també es queixa que «no es faci complir amb l'horari de la pista poliesportiva que està estipulat pel mateix ajuntament».

Bertran recorda que hi ha una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la vora i considera que «no hauria de ser tan difícil coordinar els serveis per tal de poder ajudar la Policia Municipal a fer complir les ordenances en aquest punt de la ciutat i en d'altres», com a la plaça Assumpció, del barri de Sant Narcís, per exemple.

El regidor del grup d'ERC recorda que la «missó» d'Esquerra és «fer de Girona una ciutat molt més habitable i agradable per a tots els ciutadans». I deixa clar que «preferim poder col·laborar entre tots i trobar solucions justes i definitives, però seguirem utilitzant les eines al nostre abast per denunciar les situacions que generen un malestar de manera reiterada».

L'import dels treballs d'instal·lació de l'ascensor va elevar-se fins als 113.092 euros. Els veïns dels dos barris van decidir que s'hi assignessin tots els diners dels pressupostos participats de l'any 2014 i part del 2015. Fins que no es va posar en marxa, a finals del 2016, el desnivell només es podia superar amb unes llarges escales al passatge Picaperers o serpentejant per una muntanya. L'indret és molt freqüentat perquè hi ha l'escola Annexa-Joan Puigbert i l'institut Jaume Vicens Vives.