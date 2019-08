L'alcalde de Sarrià contracta el número 7 de la llista d'ERC com a assessor del govern

L'equip de govern de Sarrià de Ter (ERC) ha contractat com a assessor Àngel Antequera, que era el número 7 de la llista de la formació republicana en les darreres eleccions municpals. Esquerra va treure sis regidors i es va quedar a un sol representant d'obtenir la majoria absoluta. Treballarà a mitja jornada i farà funcions de coordinació, comunicació i atenció a la ciutadania. Cobrarà uns 1.000 euros bruts al mes per un treball d'unes vint hores setmanals, compatibles amb la seva actual professió com a formador ocupacional, consultor empresarial i coach esportiu. És veí de Sarrià de Ter des del 2011 i militant d'Esquerra.

Antequera s'incorporarà a l'equip de treball de l'Ajuntament el dilluns vinent. L'actual alcalde, Narcís Fajula, va incloure ja una reserva per a la possible contractació d'un «assessor extern» en el seu cartipàs per aquesta propera legislatura. Un càrrec que ocuparà Antequera.

La justificació d'Esquerra sobre aquesta contractació rau en el fet que la vila «ha crescut i les seves necessitats, també» i que aquest càrrec permetrà «agilitzar la gestió del dia a dia». Antequera donarà suport a la gestió de l'alcaldia i a les diferents regidories que formen el consistori.

Professionalment compta amb una àmplia trajectòria professional en el món de la gestió empresarial i pública. A partir d'aquest setembre compatibilitzarà la seva feina a l'Ajuntament amb les seves activitats professionals com a formador ocupacional, consultor empresarial i coach esportiu.

Antequera ha dirigit durant més de vint anys empreses del sector privat de la formació i la informàtica. Amb elles ha treballat per la Generalitat, la UdG, l'Ajuntament de Girona i gairebé totes les administracions públiques, la qual cosa, que segons els republicans «li dona un profund coneixement i experiència del funcionament en aquest àmbit». També té experiència en contractació de serveis amb l'empresa privada. Ha gestionat contractes amb grans multinacionals, i durant més de 14 anys va gestionar un parc de més de 500 pimes com a consultor informàtic especialitzat en el sector de la construcció.

Va cursar els estudis bàsics a Palamós, i s'ha format empresarialment a la UOC, on va aconseguir el títol d'Iniciació a la Gestió Empresarial. Va cursar un postgrau en la norma de qualitat ISO 9001 per a directors de centres de formació ocupacional a la UdG i darrerament ha cursat un màster en Bussiness & Coaching a la UPC. Actualment estudia a la UOC el grau de Màrqueting i Comunicació.