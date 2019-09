El Banc del Temps del Pont del Dimoni llegirà el pregó de la festa de Sta. Eugènia

L'entitat Banc del Temps del Pont del Dimoni ha estat l'escollida per fer el pregó de la Festa Major de Santa Eugènia de Ter. Es farà aquest divendres (21.40 hores) a l'escola de Santa Eugènia. El programa de la festa major és molt extens i s'inicia el mateix divendres i s'allargarà fins a l'onze de setembre. Entre les activitats hi ha un homenatge a la gent gran, classes de lindy hop, tast de cerveses, vins i formatges, corretapes, correfocs, concerts, còctels cubans, una fira d'entitats, parades de comerciants, un mercat d'intercanvi, ball, concurs de dibuix, teatre, inflables, una caminada teatralitzada, un campionat de botifarra, jocs de cucanya, sardanes, havaneres i una missa solemne. Com a novetat, hi participarà l'entitat Amics dels Gossos de Santa Eugènia amb una conferència sobre educació canina (el dia 9, a les 17.30 hores a Can Ninetes).