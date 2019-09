El Camp de Mart de la Devesa, ocupat durant més de dos mesos

Els operaris ja treballen en la construcció de la carpa més famosa de les Fires de Sant Narcís de Girona: la que acull la Fira de Mostres. Durant més de dos mesos l'esplanada del Camp de Mart de la Devesa, a tocar de l'Auditori de Girona, estarà ocupada per aquesta gran instal·lació.

Aquesta setmana s'han traslladat a la zona els elements necessaris per començar a construir la carpa. També s'han clavat les bases que sustentaran aquesta gran infraestructura. Això fa que aquesta zona estigui tancada al públic a partir d'aquesta setmana i romandrà així fins passada la Festa Major de Girona, és a dir, fins a principis de novembre. La carpa es construeix especialment per a la celebració de la 58a edició de la Fira multisectorial de Girona, que tindrà lloc del 29 d'octubre al 3 de novembre. Tot i això, s'aprofitarà la instal·lació per celebrar-hi abans el Girocòmic (del 12 al 13 d'octubre).



Crítica per la «privatització»

I mentre els operaris comencen a construir aquesta gran instal·lació, paral·lelament ha arribat la primera crítica per aquesta ocupació del parc de la Devesa. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Girona Bea Esporrín mostrava a les xarxes socials el seu malestar amb la «tradicional privatització de la Devesa». «El Camp de Mart queda al servei de la Fira de Girona a canvi de recaptar zero euros en taxes d'ocupació. Cal repensar si aquest és el model de parc que volem», manifestava Esporrín en el seu compte de Twitter. La socialista aposta per un Camp de Mart amb bancs i mobiliari «pel gaudi diari i no per fer-hi activitats puntuals». És per aquest motiu que la regidora socialista demana a l'equip de govern de Girona revisar el reglament d'usos per debatre què pot fer-se i què no a la Devesa.

Aquesta «privatització» del Camp de Mart per desenvolupar-hi activitats de la Fira de Girona també ha estat criticada en diferents ocasions per la plataforma Salvem la Devesa. En una ocasió, un dels portaveus de la plataforma, Carles Clemente, va explicar a aquest diari que un dels aspectes que més els preocupava del parc era el paper de Fira de Girona. «Els donen carta blanca», va lamentar Clemente.



Un debat sobre el futur del parc

En el ple ordinari del mes de juliol tots els grups polítics de Girona van coincidir en la necessitat de desencallar el Pla Especial de la Devesa. En aquella sessió es va acordar obrir un debat amb tots els partits per parlar sobre en què s'ha de convertir aquest parc de la ciutat.

En els últims anys, l'Ajuntament de Girona ha dut a terme diferents mesures per descongestionat el parc de la Devesa. Fa més d'un any que els cotxes ja no poden aparcar al Camp de Mart. Aquesta zona havia estat habilitada perquè els cotxes hi poguessin estacionar durant els dies de mercat. Però el maig del 2018 es va prohibir aquest permís. Una altra de les mesures ha estat la reducció a més de la meitat de les caravanes dels firaires que s'instal·len a la Devesa durant les Fires de Sant Narcís.