Vuit ferits pel foc de comptadors d'un bloc del barri de la Font de la Pólvora

Un incendi de l'habitació dels comptadors d'un bloc de pisos del barri la Font de la Pólvora va acabar ahir amb vuit ferits per inhalació de fum. Van cremar els aparells elèctrics i les flames van rebentar la canonada de l'aigua, que va acabar sufocant el foc.

Els Bombers, que hi van treballar amb tres dotacions, ja es van trobar l'incendi extingit i les seves tasques van passar per ventilar la zona. I curiosament també per obrir diversos habitatges, ja que els veïns per l'ensurt del foc els van abandonar i es van deixar les claus a dins.

El foc es va declarar pels volts d'un quart de quatre de la matinada, al número 4 del carrer Pruner.

Els Bombers ràpidament es van mobilitzar amb tres dotacions i van comprovar que el foc que s'havia declarat a l'habitació dels comptadors, que es troba a la planta baixa del bloc, ja estava extingit.

A causa del fort fum que va generar el foc, hi va haver vuit veïns que van resultar afectats de diversa gravetat per intoxicació.

En concret, segons fonts del SEM, vuit persones van resultar ferides per inhalació. Tres d'elles, de caràcter lleu. El SEM en va derivar dues en ambulància fins a l'hospital Santa Caterina de Salt, i a l'altra persona se la va atendre in situ i no es va necessitar evacuar-la, mentre que les cinc persones restants van quedar ferides de poca gravetat i les van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona.

El SEM va destinar tres ambulàncies al lloc. També va treballar en el succés la Policia Municipal de Girona. A banda dels ferits, els Bombers van treballar durant tres quarts d'hora en l'incident.