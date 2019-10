La UdG anul·la les classes per aquest divendres però el manté com a "dia laborable"

La Universitat de Girona suspendrà totes les classes i activitats acadèmiques previstes per aquest divendres, tot i que els professors i la resta de personal que vulgui anar-hi a treballar, podrà fer-ho. Aquest dijous a la tarda s'ha fet una sessió extraordinària del Consell de Govern de la UdG en què 31 membres dels tres col·lectius universitaris han decidit declarar aquest divendres com a "dia laborable no-lectiu". La justificació d'aquesta mesura és que aquest divendres hi haurà "possibles dificultats de mobilitat" a part de la "situació excepcional que viu el país". Tot i així, per no reduir l'activitat acadèmica del curs, s'han modificat el calendari per tal de mantenir els mateixos dies lectius.

Amb aquesta modificació s'ha atès a la petició dels estudiants que han iniciat una tancada aquest dijous al migdia. El seu objectiu era evitar que els s'anul·lés l'activitat lectiva d'aquest divendres per tal de poder fer la vaga sense perdre's cap examen, ni cap classe. Una vegada el rectorat ha anunciat que aquest divendres no hi hauria classes, tots els membres de la tancada han marxat cap a casa.