Girona vol suspendre els concerts de les barraques de les Fires de Sant Narcís

L'Ajuntament de Girona vol suspendre tots els concerts programats a la nit a l'escenari de la Copa de les Fires de Sant Narcís i, per tant, les barraques. La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra han fet arribar un informe a l'alcaldessa Marta Madrenas on avisen que no poden garantir la seguretat durant les actuacions musicals, després dels aldarulls que s'han viscut aquests dies a la ciutat arran de la sentència del procés. Cal destacar que l'esplanada de la Copa acostuma a reunir entre unes 6.000 i 10.000 persones en una nit de barraques.

Pel que fa a les actuacions familiars, que s'haurien de celebrar a l'espai diürn de la Copeta, aquestes es volen traslladar a l'Envelat de la plaça de Miquel de Palol. Així ho va explicar ahir el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Carles Ribas, en una reunió amb les entitats que tenen barraca. El regidor va assegurar que la decisió definitiva es prendrà avui però que el 99% és que se suspenguin els concerts.

En cas que sigui així, Ribas ja va explicar ahir a la reunió que el consistori assumirà tot les despeses de les entitats, és a dir, tot allò que ja han pagat. A més, aquestes tindran garantit tenir barraca l'any que ve. L'Ajuntament també estudiarà donar una compensació a les entitats afectades, ja que aquestes confiaven obtenir beneficis en la venda d'entrepans i begudes durant les Fires per sustentar part de les activitats que fan al llarg de l'any. Ahir els operaris muntaven l'escenari de la Copa, treballs que avui podrien aturar-se.

Igual que els concerts de barraques també s'està valorant la idea de suspendre la tronada i els focs artificials que clouen les Fires. El consistori està analitzant cada acte programat de manera individual per decidir si es manté o no i avui es donarà a conèixer com queda la programació. Segons van informar, estan «valorant les possibilitats internament» i també amb «les entitats coorganitzadores» de les activitats.

L'equip de govern ha convocat una reunió a la tarda amb la resta de grups municipals per «avaluar la situació». Serà després quan es donarà a conèixer la decisió final.

L'Associació de Veïns del Barri Vell ja va demanar ahir a Madrenas que «se suspengui els actes» que tinguin lloc al centre històric si no poden «garantir la seguretat de tota la ciutadania». L'entitat va entrar per registre una carta a l'Ajuntament a conseqüència dels aldarulls viscuts als carrers durant la setmana passada.

A l'altre costat, Ciutadans està en contra de la possible suspensió de la Festa Major de Girona. El portaveu de la formació a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona va afirmar ahir que «no existeix cap raó perquè el govern de Girona suspengui les Fires de Sant Narcís». Pel regidor «resulta un escàndol» el mer plantejament de suspendre unes fires «que són de tots els gironins, sense exclusió i sense apriorismes ideològics». Pamplona també va remarcar que si el motiu que esgrimeix el govern local és una qüestió de seguretat, «això suposaria un reconeixement implícit que la violència dels CDR se'ls ha escapat de les mans aquesta setmana de disturbis».

Les atraccions es mantenen

D'altra banda, les atraccions de la Devesa es mantenen. Així ho va assegurar el president de l'Associació de firaires de les comarques gironines, Joan Bagó. Davant la possibilitat que no hi hagi barraques, però, els firaires han demanat un canvi d'ubicació de les atraccions que es troben a tocar de l'esplanada de la Copa. «Aquestes parades es quedarien en una zona desemparada i per això hem proposat canviar-les d'ubicació», va explicar.