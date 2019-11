Tretze activitats dins els tallers de mobilitat internacional

La desena edició del cicle de tallers de mobilitat internacional «El Rodamón» eixampla la seva programació i oferirà 13 activitats destinades a informar el jovent sobre experiències a l'estranger per treballar, estudiar, fer un voluntariat o millorar el seu coneixement d'idiomes. A més, aquest any la iniciativa s'adaptarà per primera vegada al curs escolar i començarà avui, en comptes de fer-ho el mes de febrer, com era habitual. Hi haurà xerrades especialitzades en determinats països, com ara per viatjar a Cuba, Colòmbia, Nova Zelanda, Xina i, en general, el sud-est asiàtic.