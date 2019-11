La Diada de la Rumba a Girona se celebrarà el 30 de novembre

La Diada de la Rumba a la ciutat de Girona se celebrarà el 30 de novembre, tot i que el dia 28 hi haurà l'acte inaugural (19.00 hores) amb la presentació del llibre Les musiciens gitans de la rumba (Els músics gitanos de la rumba) i el concert de Les Mariterrànies, a la llibreria Context. El 30 de novembre hi haurà tallers gratuïts, al matí; a la Marfà, un vermut familiar rumbero, al migdia, amb el rumbero Johnny Tarradelles, a l'Espai Cívic Can Gibert; i una mostra musical, a la nit, amb els grups Gazpacho, Acorde a Ti i Blackiss, a la sala Platea, organitzada per Forcat.