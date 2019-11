Mor Manel Vázquez, exprofessor de La Salle Girona

Dissabte al migdia va morir als 82 anys un dels professors més carismàtics que ha tingut el col·legi La Salle Girona en les últimes dècades, Manel Vázquez Ferrer, que va formar part del claustre del centre des del curs 1960/61 i fins a la seva jubilació. Manel Vázquez va fer classes sobretot d'història i llengua i literatura castellanes, i a més va saber compartir amb els seus alumnes les seves immenses ganes de viure i el seu afany permanent per conèixer, que sempre el van acompanyar.

Nascut a Osca l'any 1937, es va formar com a mestre i abans d'arribar a Girona va exercir un curs a La Salle Sant Celoni. Però des que l'any 1960 va iniciar la seva activitat docent al centre educatiu situat a la cantonada entre els carrers Migdia i Sant Joan Baptista de la Salle ja no es mouria de la ciutat, que va passar a ser la seva i on va ser mestre i amic dels centenars i centenars d'estudiants que van passar per les seves aules.

Al marge de la seva activitat docent, va ser un dels autors del llibre 100 anys de La Salle Girona. 1905-2005, que el centre va editar en ocasió del seu centenari.

La cerimònia en memòria de Manel Vázquez Ferrer, vidu de María Cruz Martínez (van tenir una filla i un fill), se celebrarà demà dilluns a les 12 del migdia al Tanatori de Girona.