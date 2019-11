Veïns de Montilivi reclamen a l'alcaldessa més seguretat per l'allau de robatoris

El carrer de Can Llobet de Girona és un dels carrers on hi ha hagut els robatoris.

El carrer de Can Llobet de Girona és un dels carrers on hi ha hagut els robatoris. foto: aniol resclosa

Veïns de Montilivi demanen més seguretat al barri per l'increment dels robatoris. Asseguren que des del mes de setembre hi ha hagut una desena d'assalts a cases de la zona de Puigvistós. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona estan investigant els robatoris i en busquen els autors.

Cal dir que segons les dades confirmades amb Mossos, en els últims quinze dies, en concret entre els dies 6 i 9 de novembre, hi ha hagut cinc robatoris en habitatges del barri de Montilivi. I d'aquests, dos han estat en aquesta zona de Puigvistós -carrer de Puig de Montivili i carrer Can Llobet. Els tres restants van tenir lloc el dia 7 de novembre al carrer de Can Sureda. Tot i les xifres policials, els veïns afirmen aquesta setmana passada -dissabte- n'hi ha hagut un altre, en un domicili del carrer del Puig de Montilivi.



Mateix «modus operandi»

En tots els casos els lladres han actuat de la mateixa manera: quan es fa fosc -entre les set del vespre i nou de la nit- i especialment durant el cap de setmana. En tots els casos, els lladres han aconseguit el botí desitjat: joies i diners. De les joies, asseguren els veïns afectats, només trien les que són d'or. En un dels casos, fins i tot van arrencar una caixa forta que es van emportar.

Per poder aconseguir el botí, escullen cases que tinguin planta i pis i pugen fins al segon, i des d'allà forcen l'obertura i entren a les habitacions on pensen trobar els objectes de valor. Després fugen ràpidament. A l'habitatge s'hi estan molt pocs minuts, ja que després l'alarma comença a sonar.

De moment no hi ha ni rastre dels autors, però en imatges captades per càmeres instal·lades en els domicilis s'hi pot veure homes mig tapats i com fugen en direcció a la zona més fosca del barri, en un parc, i direcció al dipòsit d'aigua, que ja està a tocar d'una àrea més boscosa i muntanyosa.



Recollida de firmes i reunió

Per poder posar fi a aquesta situació, els veïns d'una àrea de Puigvistós -els del carrer de Can Llobet i els del Puig de Montilivi- s'han organitzat i, entre d'altres, han fet una recollida de firmes que ja ha culminat amb una trentena de signatures i s'ha enviat per fer-ne entrega a l'alcaldessa, Marta Madrenas. Demanen poder-se reunir amb la seva regidora de barri i l'alcaldia per posar fi a la situació que viuen.

Reclamen a l'Ajuntament que es reforci la vigilància amb patrulles per la zona, es millori l'enllumenat del barri, perquè consideren que hi ha zones fosques, i que es col·loquin càmeres de videovigilància.



Càmeres de vigilància

Cal dir que l'Ajuntament de Girona va aprovar fa pocs dies per Junta de Govern el calendari d'instal·lació de les càmeres a la ciutat. Per al període 2019-2020 està prevista la instal·lació de cinc càmeres als barris de Montilivi, Montjuïc i Puigvistós. Per tant, propers al punt dels darrers robatoris. En paral·lel a la demanda de més seguretat, Àngel Guevara, un dels veïns de la zona de Puigvistós i que fa de portaveu dels afectats, destaca que els veïns, per poder tornar-se a sentir segurs a casa, estan adoptant mesures de seguretat, que passen per reforçar les obertures i instal·lar sistemes com alarmes de més seguretat.

Àngel Guevara assegura que els actuals sistemes d'alarma no els serveixen perquè els lladres entren pel segon pis, per exemple, pujant les canals i per darrere de les cases.

Per tant, les actuals alarmes han quedat obsoletes, segons la seva opinió, ja que són a la primera planta i quan es detecten els intrusos aquests ja han tingut temps de robar. Per això, diu que alguns dels veïns estan explicant a la resta que poden col·locar sistemes d'alarma que anticipen l'entrada dels lladres, és a dir, a les tanques de les cases.