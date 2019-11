La 4a Setmana de la Ciutat Educadora comptarà amb una cinquantena d'actes

Girona celebrarà a partir de dilluns la quarta edició de la Setmana de la Ciutat Educadora. L'Ajuntament ha organitzat, conjuntament amb diverses entitats i institucions de la ciutat, la programació d'activitats, que estarà formada per una cinquantena de propostes.

Un any més, l'acte principal de la Setmana serà la commemoració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que es farà el dissabte 30 de novembre al matí i que enguany es porta a terme sota el lema «Escoltar la ciutat per transformar-la». En el marc de la jornada es presentarà el projecte The Dreamers, un recorregut vivencial que es va estrenar en el passat festival Inund'Art i que dona veu al col·lectiu de menors d'edat migrants no acompanyats que viuen a la ciutat.

A més d'aquesta proposta, s'han organitzat altres activitats com la presentació de l'estudi de revisió de les zones escolars, el lliurament de la Beca Girona Premi d'Europa, el IX Cicle de Cinefòrum d'Educació o l'activitat Ciutadans del Girona, Ciutadans del Món. «Tant la quantitat com la qualitat de les activitats que s'han organitzat fan palesa, per un costat, la implicació de diferents àrees de l'Ajuntament –no només Educació– en la Setmana i, per altre costat, la participació de les entitats i de la ciutadania per a un objectiu comú: que l'educació sigui un element clau en la transformació de la ciutat», destaca la regidora d'Educació de l'Ajuntament, Eva Palau.

La Setmana de la Ciutat Educadora té com a objectiu conscienciar de la importància de l'educació a la ciutat i ratificar el compromís dels governs locals amb l'educació al llarg de la vida com a eina de transformació de la ciutat.