Girona treu a licitació per 385.254 ? la reforma de la plaça dels Germans Sàbat

Imatge virtual de com quedarà la plaça dels Germans Sàbat.

Imatge virtual de com quedarà la plaça dels Germans Sàbat. ajuntament de girona

Un pas més perquè la reforma de la plaça dels Germans Sàbat sigui una realitat. L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació les obres per convertir aquest punt cèntric del barri en una zona més per a vianants, amb una parada d'autobús i una zona d'aparcament.

El projecte té un pressupost de 385.254,84 euros (IVA inclòs) i les obres tindran una durada màxima de vuit mesos. Cal destacar que la plaça no romandrà totalment tancada durant aquest període sinó que sempre es garantirà l'accés a una part de l'espai, segons van assegurar els arquitectes del consistori. Precisament, aquesta és una de les peticions que els veïns, i sobretot els comerciants de la zona, havien demanat a l'Ajuntament.

Qualsevol empresa interessada ja pot presentar la seva oferta i aquesta serà estudiada per la mesa de contractació. Un cop s'hagin adjudicat els treballs, es començarà a donar forma a la plaça del barri de Germans Sàbat.

El projecte va ser aprovat definitivament el 29 de març per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament. Abans, però, la proposta va ser presentada als veïns del barri, els quals van mostrar el seu acord amb el projecte. Segons va explicar en el seu moment el president de l'Associació de Veïns de Germans Sàbat, Jordi Rosales, el projecte ha tingut «molt bona acceptació» i els veïns estan «satisfets» per com quedarà la plaça.

Aquesta és una obra molt reivindicada pels residents d'aquesta zona de la ciutat de Girona. El barri hi ha destinat les partides principals dels pressupostos participats del 2016, 2017 i 2018.

Actualment, la plaça dels Germans Sàbat és una esplanada d'asfalt per a la circulació de vehicles i funciona com una rotonda. Ara, amb la reforma, es volen crear tres zones diferenciades: una d'aparcament i circulació, una d'estada i ombra que inclou el gir de l'autobús, i una de porxo i parada del bus.

Amb l'objectiu que la plaça sigui més adaptada als vianants, es plantaran una quinzena d'arbres i s'instal·larà un llarg banc curvilini de formigó que separarà l'àrea d'estada i la zona de circulació i aparcament. Pel que fa a la mobilitat, es reduirà el trànsit en aquest espai establint un únic sentit de circulació (amb l'excepció del transport públic) i hi haurà menys aparcaments. A més, es col·locarà un pàrquing de bicicletes.

Una altra de les qüestions que preocupaven als veïns és la pèrdua d'uns 15 aparcaments amb la reforma de la plaça; una qüestió que se solucionarà amb la creació de 35 places a uns 200 metres més avall de la plaça, al carrer Joan Salvat i Papasseit.