L'asfalt esquerdat de la sortida de l'AP-7 a Salt segueix sense data de repavimentació

L'asfalt malmès de la carretera C-65, al terme municipal de Salt, no té data de repavimentació global, pendent del desenvolupament urbanístic d'un sector que mai arriba. El vial connecta el peatge de Girona Sud de l'autopista AP-7 amb la C-31 i la Costa Brava. Fa anys, amb Jaume Torramadé al capdavant de l'alcaldia de Salt, l'Ajuntament va demanar a la Generalitat la cessió de la carretera. Era el mandat entre els anys 2003 i 2007, amb ERC com a soci de govern i el republicà Joan Boada a la regidoria d'Urbanisme. Això permetia tenir el control del vial però al mateix temps tenir cura del manteniment. El control permetria, per exemple, fer noves sortides o entrades a la infraestructura en una època en què semblava imminent el desenvolupament del sector. A banda i banda hi ha camps i solars, molts dels quals de propietat privada, on es preveien naus industrials i establiments de renom o la connexió a aquests des d'aquesta carretera.

Però la imminència es va frenar de cop. El paviment es va començar a malmetre per manca de manteniment i actualment hi ha forats i esquerdes que es van reparant amb accions puntuals. I encara s'espera el que ja s'esperava en aquells moments: el desenvolupament del sector. Més de deu anys.

L'actual tinent d'alcaldia de Territori i Urbanisme, Àlex Barceló, admet que el vial necessita una «actuació profunda» però que s'ha de mirar el moment oportú perquè la intervenció suposaria una inversió molt quantiosa que tindria un alt impacte en les arques municipals. Fa uns anys es va fer una valoració de la possible actuació i es va estimar en un pressupost d'uns 400.000 euros. De moment, el tinent d'alcaldia ha explicat que, per a l'any vinent, a la partida del pla d'asfaltatge s'hi preveuen actuacions importants als trams més malmesos.

La idea de l'equip de govern és lligar aquesta millora de la calçada al desenvolupament urbanístic de la zona. En un costat el sector sud, i, a l'altre, el sector del Marroc. Des de fa anys s'ha parlat de la possibilitat de la implantació de diferents empreses de renom i de l'hospital Josep Trueta, entre d'altres.

Un cop s'hagi resolt el desenvolupament del sector, juntament amb els privats, l'acord pot incloure totes les millores en aquesta via, ja que haurien de permetre la millora de la mobilitat a la zona. Hi hauria nous accessos als laterals actuals i la rotonda que ara mateix està a tocar de l'autopista quedaria desplaçada més cap al terme municipal de Girona.

Barceló exposa que, per tant, si ara fessin la intervenció global i hi destinessin una inversió econòmica important, es podrien trobar que al cap de dos anys es tanqués l'acord amb tots els privats pel desenvolupament urbanístic de la zona i es tornaria a haver d'actuar.

No es podria parlar de diners llançats però d'una acció amb un cost elevat amb poca durada. Per tant, s'aposta per unes actuacions provisionals a l'espera d'un acord que desitja que no s'allargui molt en el temps. En cas contrari, assegura que es plantejarien tirar endavant ells aquesta repavimentació. «Si intuïm que això es pot allargar deu anys, no esperarem tant i ho farem nosaltres», conclou.