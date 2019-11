Comencen les emissions de la nova ràdio municipal de Girona

La nova ràdio municipal de la ciutat de Girona ja s'ha posat en marxa. Girona FM ha estrenat avui a les deu del matí la programació amb una entrevista a l'alcaldessa Marta Madrenas, que ha estat conduïda pel periodista Jordi Grau. Durant la resta de la jornada, i al llarg d'aquesta setmana, s'emetrà una graella especial amb taules rodones de temes diversos que comptarà amb la participació d'agents socials, polítics, culturals i econòmics i entitats del municipi.

Progressivament la programació s'anirà ampliant amb un magazín matinal i amb informatius locals - ja a partir de la setmana que ve- i amb la resta de programes i magazins esportius, culturals, participatius i de debat –a partir de mitjans de desembre. Les retransmissions esportives i en directe començaran a partir del gener.

Tal com s'estableix en el pla de programació de l'emissora, aprovat pel Consell Rector de la Ràdio el 30 d'abril del 2019, els principis bàsics de les emissions seran la informació local, l'orientació informativa i participativa i la digitalització i les noves tecnologies. També es tindrà en compte el foment del principi de promoció del civisme, la convivència i el desenvolupament plural i democràtic de la societat.

L'alcaldessa ha posat en valor que la ciutat disposi d'un nou mitjà de comunicació públic, recuperant l'emissora municipal. "És una ràdio que ha de donar veu a tota la ciutadania i a tot el teixit social, econòmic i polític de la ciutat; i que ha de permetre conèixer totes les activitats i totes les iniciatives que es fan a Girona i reflexionar també sobre el nostre present i futur. És una ràdio de tots els gironins i gironines, una nova emissora que esperem que arreli ben fort a la ciutat", ha afirmat Madrenas.

L'emissora es pot seguir en directe a través de la freqüència 92.7 MHz i de la pàgina web de Girona FM, on es podrà consultar la graella i més informació sobre els programes. Els estudis de la nova ràdio estan ubicats a la planta baixa del número 15 del carrer de Balmes.

L'Ajuntament de Girona és el titular de la freqüència de ràdio 92.7 MHz i gestiona de forma directa l'emissora municipal amb la possibilitat d'externalitzar alguns serveis, tal com es va aprovar per Ple en l'establiment del servei el setembre el 2018. Per aquest motiu, recentment s'ha licitat el servei de producció, realització, edició i emissió de programes de la programació bàsica de l'emissora, que s'ha adjudicat a Montcau Produccions per un període de dos anys. A banda de la programació bàsica, que representa un 40% de la programació, l'emissora emetrà programació en xarxa (sobretot de la Xarxa Audiovisual Local) i tindrà un espai per a programes de persones radioaficionades.