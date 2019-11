L'Ajuntament destina 125.000 euros al programa Girona Actua

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió d'ajuts a la contractació en el marc del programa Girona Actua. Enguany s'hi destinaran un total de 125.000 euros –la mateixa quantitat que l'any passat– i les sol·licituds es podran fer de l'1 al 15 de desembre. El programa està finançat íntegrament amb fons municipals.

Girona Actua té com a objectiu principal acostar les persones i les empreses per tal de facilitar, d'una banda, la incorporació al món laboral de persones amb especials dificultats d'inserció que es troben en situació d'atur o bé amb un lloc de treball en condicions precàries i, de l'altra, fomentar el desenvolupament econòmic local i la responsabilitat social del teixit empresarial. En aquest sentit, a banda de les accions d'acompanyament a les persones i de millora del seu capital competencial, es promociona una línia d'ajuts a la contractació com a element facilitador de l'accés d'aquestes persones al mercat de treball, que alhora permet donar suport a les necessitats del teixit econòmic gironí.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Glòria Plana Yanes, explica que «un dels eixos principals del govern és impulsar polítiques actives d'ocupació per augmentar les possibilitats de trobar i mantenir la feina a persones desocupades i, especialment, a les persones que tenen dificultats d'inserció en el mercat laboral».