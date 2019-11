Sarrià incrementa els pressupostos del 2020 fins a més de cinc milions d'euros

L'Ajuntament de Sarrià de Ter va aprovar en el ple de dimecres els pressupostos del 2020 amb els vots a favor de l'equip de govern (ERC), de Poble Actiu de Sarrià de Ter i de JxSarrià. Els comptes municipals s'enfilen fins als 5.117.900 euros, la qual cosa suposa un increment d'uns 617.000 euros respecte del 2019.

L'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, va destacar que s'ha incrementat la partida de brigada, obres i vies fins als 580.100 euros perquè, entre d'altres qüestions, s'han de fer més accessibles els passos de vianants i s'ha de canviar l'enllumenat. També s'ha reservat una partida a poder aplicar el sistema de recollida de residus del porta a porta. Finalment, es destinaran 65.000 euros a fer front a la lluita contra Hinojosa per acabar amb les males olors que desprèn la fàbrica.

Els comptes municipals van comptar amb el suport de PAS (tres regidors). El portaveu del grup, Edgar Castellanos, va explicar que havien arribat a un acord amb ERC després que l'equip de govern es comprometés a dur a terme una sèrie de propostes. Entre elles destaca l'inici d'un estudi per construir un Centre de Dia a Sarrià, una qüestió que també va demanar el PSC.

PAS també va exigir un local per als joves al Centre d'Art escèniques, semàfors intel·ligents i rehabilitar les zones verdes i la part vella del carrer Major, entre d'altres. «El compromís del PAS no és un xec en blanc. Es crearan taules de control periòdiques per garantir que es compleixin aquests compromisos i els seus tempos», va afirmar la formació.

D'altra banda, el PSC (un regidor) es va abstenir després que el govern es comprometés a reservar una partida per fer front a Hinojosa i millorar el carrer Major, entre d'altres.

JxSarrià (un regidor) hi va votar a favor i va destacar que el govern hagi destinat una partida a arreglar els passos de vianants. En canvi, Cs hi va votar en contra perquè van afirmar que el govern «no s'havia posat en contacte» amb ells i que, per tant, no havien pogut exposar les seves propostes. «Hi ha hagut falta de diàleg i no hem pogut arribar a acords», va explicar la formació taronja.



Renúncia de la regidora de Cs

D'altra banda, la regidora de Ciutadans Mari Pau Garcia va anunciar ahir en el ple la seva renúncia al càrrec per «motius personals». El número dos de la llista, Enrique Porcar, agafarà el relleu.