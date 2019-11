Girona celebra la catorzena Nit del Voluntariat al pavelló de Fontajau

Girona va celebrar ahir la 14a Nit del Voluntariat. Un any més, el Pavelló Municipal de Fontajau va ser l'escenari de l'acte de reconeixement anual a la tasca que realitzen els voluntaris de les entitats gironines. Aquesta festa del voluntariat gironí està organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social i compta amb el suport de l'Ajuntament. Durant l'acte es va lliurar el Premi Lluís Martí al Valor Social, en la categoria catalana i local, i el premi de la Fundació Antoni Serra Santamans. La celebració també va comptar amb l'actuació musical de Kids From Mars.