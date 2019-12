El ple de Girona insta el govern a auditar la xarxa elèctrica a Font de la Pólvora i denunciar Endesa si comet negligència

El ple de Girona ha aprovat una moció que insta l'equip de govern a fer una auditoria de la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora i a emprendre "accions legals" contra Endesa si es demostra que la companyia ha comès negligència. La moció, que ha tirat endavant amb tots els vots de l'oposició i l'abstenció de JxCat, també reclama desestimar el blindatge de comptadors al barri.

El debat del text, però, no ha estat exempt de polèmica. La regidora de Serveis Socials, Núria Pi, ha definit la moció com un "clar exemple de demagògia" i ha insistit que la principal causa dels talls de llum és el frau elèctric. Per contra, els veïns subratllen que el problema deriva "d'una xarxa antiga i deficient" i critiquen "la inacció" de la companyia.

Municipalització de l'aigua

D'altra banda, el ple d'aquest desembre també ha aprovat, gairebé per unanimitat i tan sols amb l'abstenció de Cs, rescindir el contracte a Agissa i "accelerar" així la municipalització de l'aigua.