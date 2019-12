El rei baltasar de la cavalcada de Girona tornarà a ser un home negre

La Junta directiva de la confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona va escollir ahir les tres persones que pendran part en la cavalcada del 5 de gener com a rei blanc, rei ros i rei negre. Per segon any consecutiu, el rei negre no serà un home pintat de negre sinó una persona negra, entrant ja en una dinàmica normalitzadora de la diversitat de la població, tal com passa fa anys ja en altres municipis.

Els Manaies de Girona són l'entitat que cada any organitza l'arribada de Ses Majestats a la ciutat. L'elecció dels tres noms es va fer després d'un debat a la junta on hi havia diversos candidats sobre la taula per a la majoria de figures. I per al rei negre hi havia diversos aspirants gironins negres.

Després que l'any passat, per primera vegada, la confraria escollís una persona negra com a rei Baltasar, enguany tornarà a passar. Aquell primer any va suposar el final d'una etapa de 62 anys de cavalcades amb tres reis amb persones blanques una de les quals se li pintava la cara per simular que era negre, un fet que cada cop va anar generar més polèmica.

Precisament, aquest cap de setmana, l'entitat Casa Nostra, Casa Vostra i el col·lectiu d'actors i actrius negres Tinta Negra van llançar una campanya perquè a les cavalcades de Reis d'aquest Nadal hi hagi un rei Baltasar i el seu patges encarnats per persones negres de veritat.

Presència femenina

Pel que fa a la presència femenina a la cavalcada, el president de la confraria va explicar que el 63% de les 300 persones voluntàries que prenen part en la comitiva reial són noies i dones.

Un percentatge tant elevat que, segons va exposar Narcís Reixach, es deu al fet que tenen menys vergonya i estan més sensibilitzades que els nois i els homes. Sobre la possibilitat que algun dels tres reis pugui ser, algun any, una dona, tal com succeeix en alguna població, va assegurar aque no es descarta que pugui passar en un futur, tot i que per ara «no se n'ha parlat».

El president dels Manaies va recordar que es tracta d'un debat similar als que ja es va portar a terme amb la desfilada dels Manaies de Girona per Setmana Santa i que, arribat el cas, s'afrontarà la temàtica, tal com es va fer en aquell moment. Reixach ambé va explicar que hi ha membres de l'entitat que en són favorables i altres que no tant.