Aquestes són les principals inversions que l'ajuntament de Girona afrontarà l'any 2020

El pressupost de l'Ajuntament de Girona per al 2020 puja a 123,11 milions d'euros, un 5% més en relació al d'aquest any. Són 6 milions d'euros més, que entraran a les arques municipals a través d'impostos i taxes, i que com ha destacat la tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, es destinaran sobretot a cobrir despeses de personal i a "millorar el dia a dia" de la ciutat. De fet, una de les principals novetats d'aquests comptes és que el consistori crea dos nous contractes globals, que sumen 1,5 milions, per mantenir els equipaments municipals. Pel què fa a inversions, el pressupost hi destina 6 milions (la mateixa quantitat que aquest 2019). En destaquen, entre d'altres, els 420.000 euros per a les obres del Modern o el mig milió per adquirir habitatges. Planas ha agraït l'entesa amb Guanyem Girona per poder aprovar els comptes i ha subratllat que les seves demandes, no només són "assumibles" sinó també "compartides" per JxCat.