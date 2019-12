El circ de Nadal de Girona serà un homenatge a l'Àsia i a la Xina

El Gran Circ de Nadal tornarà a Girona amb un nou espectacle, titulat FantÀsia, que unirà l'encís del Nadal, el circ de qualitat i l'exotisme d'Àsia. Serà la sisena edició de l'esdeveniment familiar, fet que el consolida com una de les cites imprescindibles durant les festes nadalenques a la ciutat. Es portarà a terme del 25 al 29 de desembre al Pavelló Municipal de Fontajau i se'n faran deu representacions. Serà en una pista de circ convencional de 14 metres de diàmetre on participaran fins a 43 artistes de tres països en un esclat de «color i màgia».

Hi haurà 43 artistes, entre els quals algunes de les primeres estrelles del prestigiós Gran Circ Acrobàtic de la Xina (companyies oficials de Taishan i Hunan), protagonitzaran diverses actuacions amb les últimes tecnologies de so, llum i efectes especials que tindran una durada de dues hores. L'espectacle, un viatge a l'Orient a través d'arriscades acrobàcies, coloristes decorats i sumptuosos vestits, comptarà també amb l'humor de la nova generació de pallassos Caluga.

El president de Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, va explicar que ja s'han venut més de 12.000 entrades. El preu oscil·la entre els 10 i els 42 euros, segons la butaca.

Matabosch va exposar que una de les singularitats d'aquesta nova edició serà la incorporació de l'acompanyament musical en directe. Aquest fet només ha passat en dues edicions, i aquesta serà la tercera. En aquesta ocasió es comptarà amb l'acompanyament en directe de vuit músics que estaran dirigits per Pierre Pichaud.

A més, com en les darreres edicions, va explicar que l'organització regalarà 200 invitacions a persones amb pocs recursos a través de Càritas i de Serveis Socials de l'Ajuntament. Amb aquesta iniciativa, la fundació vol acostar «la màgia del circ» també a les persones que no poden gaudir d'espectacles com aquests per les seves limitacions econòmiques.

En l'acte de presentació, cenebrat ahir, la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, va indicar que «des de l'Ajuntament tenim la voluntat de potenciar la ciutat com a pol d'atracció d'activitats per Nadal, i està clar que el Circ de Nadal és un dels esdeveniments més populars d'aquestes dates. Per això volem donar les gràcies a Circus Arts Foundation per l'aposta decidida i la passió que poseu per fer el Circ a la nostra ciutat».

Per la seva banda, el vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira va ressaltar que «el circ de Nadal és garantia d'èxit, com s'ha demostrat en els anys anteriors. Estem convençuts que, un cop més, ens tornaran a sorprendre amb un espectacle inèdit i dissenyat exclusivament per la ciutat de Girona».