Hinojosa espera posar fi a les pudors invertint 2 milions més fins al setembre

L'empresa paperera Hinojosa de Sarrià de Ter ha presentat una nova fase d'accions que reduiran les olors de l'activitat industrial que, segons assegura, hauria de permetre que les pudors desapareguessin el mes de setembre de l'any vinent. El pla, exposat tant a la Generalitat com a l'Ajuntament el 28 de novembre, inclou un seguit d'actuacions per valor de quasi dos milions d'euros que se sumarien als 3,5 milions que s'han destinat a millores, segons el gerent, Manuel Orero. El representnat de l'empresa va assegurar ahir, a més, que «no tenim pressupost. Hi destinarem tots els diners que calgui», va insistir.

La implantació del conjunt de noves mesures permetrà que, al setembre de 2020, les olors no superin el límit marcat per l'ordenança municipal existent (3 unitats d'olor/m3). El darrer registre, en ple mes d'agost, va ser de 10 unitats. L'any 2017 era de 50 unitats.

Aquestes actuacions corresponen a una segona fase i es concentrarà en la depuradora. La primera de les accions consistirà en el cobriment de totes les basses i tancs presents en les instal·lacions mitjançant dos sistemes: rentada química i biofiltració; la implantació d'un sistema estanc de descàrrega de fangs. També es cobrirà tota la zona de centrifugació. Ara ja n'hi ha una part però quan s'abocava als contenidors dels camions quedava al descobert. La solució serà que aquests contenidors siguin hermètics i que tot el procés de traspàs es faci a l'interior d'una nau. El gerent va explicar que aquestes dues accions es portaran a terme abans d'acabar l'abril.

La tercera acció és la que tardarà més en poder-se aplicar. És la col·locació de filtres que permetran l'optimització del sistema de rentada d'aire prèviament instal·lat en el tanc d'avingudes i en la nau de centrífugues. Com que no estarà disponible fins al setembre, Manuel Otero va explicar que tenen un pla provisional per al període estival, que és el més complex pel que fa a les pudors.



Estalvi de 25.000 tones de CO2

El gerent va afirmar que Hinojosa «no és el dimoni» i va demanar «comprensió» i «temps» als veïns tot i que va assegurar entendre'ls per la situació que viuen. També va posar de manifest que acabar els treballs al setembre és un «repte» perquè les millors previsions apuntaven al mes de desembre però que estan convençuts que podran tenir-ho abans. Otero confia que d'aquí a uns anys «Sarrià estarà orgullós de tenir Hinojosa aquí» pel seu compromís ambiental. I va avançar que, a partir del mes vinent estalviaran 25.000 tones de CO2 a l'any amb la posada en funcionament d'una caldera de biomassa.