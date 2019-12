JxCat i Guanyem arriben a un acord pels pressupostos de Girona del 2020

JxCat i Guanyem han arribat a un acord per aprovar els pressupostos de Girona per l'any 2020 i està previst que avui es faci públic. De fet, Guanyem ha convocat els mitjans al migdia per exposar el seu "posicionament" pels pressupostos.

L'equip de govern podrà tirar endavant doncs el pressupost ja que amb els vots de Guanyem tindrà la majoria absoluta necessària en la votació al ple.

Guanyem, i en aquell cas també ERC, ja van votar a favor de les ordenances municipals (amb augments en impostos i taxes) fa unes setmanes. Una votació que ja feia pensar en la possibilitat que succeís el mateix amb els pressupostos.

Aleshores, la formació que encapçala Lluc Salellas va dir que les ordenances contenien demandes "històriques" dels moviments socials i dels grups progressistes de Girona i va subratllar la millora en dos eixos clau com l'habitatge i l'emergència climàtica i sempre tenint en compte que determinades accions no poden anar més enllà perquè estan limitades per la llei.