Compromesos amb Sarrià de Ter

El passat 28 de novembre, ens vam reunir amb l'Ajuntament de Sarrià de Ter i amb la Generalitat per exposar el nou conjunt de mesures que durem a terme des de la paperera per minimitzar l'impacte per olors de la fàbrica. Una nova etapa que afrontem amb la seguretat que ens portarà a complir un propòsit inamovible des de l'inici de la nostra activitat, a l'agost de 2016: fer compatible l'activitat industrial amb la residencial a Sarrià de Ter.

Fins al tancament de Torraspapel al juliol de 2014, la població havia encadenat 300 anys de producció de tota mena de paper. Per a una població que ha crescut de la mà de la indústria paperera, la recuperació d'aquesta activitat era un assumpte transcendent que vam assumir amb la major de les responsabilitats.

Per això, no hem escatimat esforços ni recursos per combatre els possibles efectes de la nostra activitat. I, per això, vam elaborar el Pla de Mesures de Minimització de l'Impacte Acústic i el Pla de Gestió d'Olors (PGO) -els terminis d'execució de les quals continuen vigents- sobre la base de les recomanacions d'empreses enginyeres reconegudes pel seu prestigi dins del sector.

El mes de juliol passat, vaig tenir l'oportunitat de reunir-me amb la Plataforma Prou per explicar-los els avanços en tots dos plans, i ells van reconèixer que l'empresa ja no genera molèsties acústiques. Així i tot, continuem treballant per disminuir els 52,5 decibels (db) nocturns actuals, fins als 50 db, marcats per la normativa municipal. Un repte important, tenint en compte que una conversa pot arribar als 50 decibels i a un restaurant es registren 60 db, segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Per a l'equip humà que treballem a la paperera de Sarrià de Ter, el fet d'haver reduït de manera considerable l'impacte acústic és la màxima garantia que també ho farem amb les olors. Els experts ens diuen que, tècnicament, és una qüestió molt més complexa, però ja hem registrat avenços: les dades objectives confirmen que, a l'agost d'aquest any, es van registrar 10 unitats d'olor (uo), quan a l'inici de la nostra activitat es registraven 50 uo.

Per a nosaltres, no és suficient. Assumim el nostre deure i responsabilitat amb el benestar de la població i ja hem iniciat una bateria de noves accions amb les quals situarem l'impacte per olors en els límits marcats per l'ordenança municipal (3 uo), una vegada implementades per complet.

Les noves millores permetran reduir l'emissió d'olors de manera notable abans del pròxim estiu, sent plenament conscients que aquest és un moment crític. La finalització d'aquesta fase d'actuacions es preveu al setembre del 2020.

És innegable que la identitat de Sarrià de Ter està lligada estretament al paper. No en va, la població celebra la «Fira del Paper i del Cartró» des de fa 16 anys; o existeix una plaça al pla dels Socs dedicada a les «Comptadores del Paper».

Volem que la població torni a estar orgullosa de la seva indústria paperera; d'una indústria l'ADN de la qual és sostenible, perquè a la paperera de Sarrià de Ter produïm paper 100% reciclat a partir de paper i cartó procedent d'envasos recuperats de la zona; d'una indústria que reflecteix els valors del treball, la constància i la cura del territori, amb els quals ens sentim plenament identificats.