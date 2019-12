ERC reclama al govern de Girona la inversió de dos milions d'euros en habitatge públic

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Girona reclama al govern de JxCat que compleixi amb tots els compromisos adquirits amb la ciutadania. És per això que els republicans exigeixen que en el Pressupost de 2020 de l'Ajuntament de Girona hi hagi inclosa la partida de dos milions d'euros que el govern municipal va prometre fa just un any per a l'adquisició d'habitatge d'ús públic. Llavors, l'alcaldessa Marta Madrenas va dir que aquests diners servirien per comprar més d'una vintena de pisos i augmentar així un 20% el parc públic d'habitatge "gràcies a la bona salut financera del consistori".

Ha passat només un any d'aquell anunci i la partida compromesa s'ha reduït substancialment, segons els republicans. ERC apunta que el pressupost presentats per JxCat, i que compta amb la col·laboració de Guanyem, "només" contemplen 500.000 euros pel pla d'inversió en habitatge, quan fa un any el govern municipal n'havia posat sobre la taula dos milions. "Perquè s'han rebaixat les pretensions?", pregunta el portaveu d'ERC a Girona, Quim Ayats, "el problema social amb l'habitatge continua, no es poden demorar més les solucions; cal plantejar mesures urgents".

Ayats remarca que el seu grup ha treballat una sèrie de partides pressupostàries pel nou curs que "impulsen una ciutat que ara mateix està aturada". "No es mou perquè, entre d'altres coses, hi ha acords amb la ciutadania que no s'han complert", insisteix. És per això que ERC reitera la seva predisposició a sumar en aquest Pressupost del 2020, sempre i quan s'avancin en els projectes del 2019. "Per coherència i perquè la ciutat miri endavant, cal solucionar les reivindicacions veïnals", assegura Ayats.

Recordar que la formació republicana es va abstenir en la votació del Pressupost del 2019 a condició que JxCat executés 7 projectes que hores d'ara 5 continuen pendents. Entre ells hi ha l'inici de les actuacions del pla de les Pedreres (100.000 euros); un pla de xoc per fer inversions immediates en il·luminació, mobiliari urbà i seguretat al parc de la Devesa (300.000 euros); la redacció del projecte del nou centre cívic per al barri de Montjuïc (25.000); l'adaptació amb criteris d'accessibilitat dels parcs de jocs infantils de la ciutat (100.000 euros); i la projecció d'una nova línia de bus que enllaci els campus de la UdG. "Seguim esperant gestos del govern municipal que demostrin que aquests projectes es tiraran endavant", afirma Quim Ayats.

"No només son compromisos amb Esquerra Republicana, sinó amb tota la ciutadania", recorda Quim Ayats, que posa com exemple la passera que ha de connectar els barris de Vista Alegre-Carme i Montilivi (30.000 euros); la reforma del Pont de l'Areny (480.000 euros); el projecte de la Punta del Pi (595.000 euros) o el Parc Mas Masó (200.000 euros). "Son projectes que, com molts altres, el govern de JxCat ha frenat i ha aparcat quan hores d'ara ja haurien d'estar executats", lamenta el portaveu republicà, que exigeix que es contemplin en el Pressupost del 2020.

Referent a aquest nou curs, ERC ha treballat en una cinquantena de propostes de diversos àmbits. Per exemple, pel que fa a la mobilitat, el grup municipal aposta per la creació de tres estacions de bicicleta elèctrica als barris de Palau, Montilivi i Montjuïc, i un pàrquing tancat per a bicicletes, que tindria un pressupost de 100.000 euros. En seguretat, els republicans veuen prioritari la redacció del Pla Local de Seguretat i l'aposta per la prevenció. Un mapa dels sectors foscos i la calendarització per a il·luminar-los és un pas endavant imprescindible pel que fa a aquesta seguretat preventiva. L'atenció a les persones ha de ser un element clau en el Pressupost de 2020. És per això que ERC considera crucial desenvolupar el Mapa de la Pobresa (pendent des del 2016) perquè els serveis de l'Ajuntament de Girona puguin incidir allà on més sigui necessari.

En l'àmbit de les persones, també cal posar l'accent en la gent gran, i dotar de més recursos el programa Sempre Acompanyats. O la creació del Servei d'Atenció a famílies amb menors amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i/o Hiperactivitat (TDAH), perquè tinguin assessorament psicològic (35.000 euros). En matèria d'igualtat, l'Ajuntament de Girona ha d'implicar-se plenament en el Servei d'Atenció Integral LGBTI (SAI) perquè els usuaris tinguin una òptima atenció psicològica, jurídica i laboral (100.000 euros).

D'altra banda, Esquerra Republicana a Girona també aposta per la creació de centres de treball compartit sostenibles (Green Coworking) per a start-ups, emprenedors i altres projectes empresarials, per tal de facilitar l'atracció de talent i d'empreses innovadores. També pel 2020 és determinant la creació d'una finestreta única, en el marc de treball de modernització de l'Administració i la simplificació administrativa, per acompanyar i assessorar en l'arrencada empresarial i les empreses i persones autònomes ja consolidades. Pel que fa a la participació, per

ERC és necessari una reformulació dels Pressupostos Participats, i un pas en aquest sentit és la creació d'un sistema de consulta directe, en què puguin participar els joves a partir de 16 anys. L'ampliació d'horaris de les biblioteques públiques, o buscar alternatives perquè els estudiants puguin anar en època d'exàmens, així com la creació d'un nou grup de 0 a 1 any a les escoles bressol públiques, per a facilitar la conciliació familiar dels gironins i gironès (150.000 euros), son algunes de les propostes que ERC planteja en l'àmbit educatiu. De cares al curs 2020, el grup municipal, també aposta per la posada en marxa de programes per compartir habitatge, per exemple entre gent gran i estudiants, o augmentar el nombre de places residencials per a estudiants, amb la construcció d'apartaments o una residència universitària a Montilivi.