Un pas més per construir un nou equipament educatiu a Salt. La Comissió territorial d'urbanisme de Girona va donar llum verda ahir a qualificar d'ús educatiu uns terrenys situats entre el parc Monar i l'escola La Farga. Es tracta d'una parcel·la de 7.500 metres quadrats que l'Ajuntament comprarà a través de la fórmula de l'expropiació de mutu acord per cedir-la posteriorment a Educació.

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori del consistori, Àlex Barceló, va explicar ahir que estan acabant de tancar l'acord de compra amb el banc propietari dels terrenys.«Les negociacions van bé», va afirmar.

Un cop l'Ajuntament ja sigui propietari dels terrenys, els cedirà al Departament d'Educació per iniciar el projecte i posterior construcció de l'equipament educatiu que finalment s'acordi. Barceló va afirmar que sobre la taula hi ha diferents projectes, com construir-hi el quart institut de Salt o una escola institut. En aquesta presa de decisions, a banda de les dues administracions, també hi ha la intenció de fer participar la comunitat educativa del municipi.

A banda de satisfer les necessitats docents de Salt, la modificació del planejament permetrà habilitar tota una franja d'espai lliure públic, que facilitarà la transició cap al sòl no urbanitzable.