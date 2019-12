Retrets del PSC, ERC i Cs al pacte de JxCat i Guanyem pel pressupost

L'Ajuntament de Girona va aprovar ahir els pressupostos municipals per al 2020 amb els vots de l'equip de govern (JxCat) i el suport de Guanyem Girona. La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va destacar que de cara a l'any vinent han «prioritzat el dia a dia de la ciutat i el seu benestar». Per la seva banda, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va afirmar que l'acord era per «afrontar els reptes més urgents» i va culpar ERC de no haver donat suport al govern d'esquerres que volien liderar. Per contra, la resta de grups a l'oposició va votar en contra dels números presentats per JxCat i va criticar la falta d'inversió social i el pacte de Guanyem amb JxCat.

La regidora d'Hisenda va recordar que el proper any s'aprovarà «un nou contracte de manteniment» per als edificis públics, com ara les escoles gironines, biblioteques o instal·lacions esportives. El nou contracte tindrà un cost de 900.000 euros que anirà acompanyat d'un altre contracte de 600.000 euros més per millorar les cobertes i drenatges d'aquests edificis. Sobre aquest segon, només s'ha rebut una oferta, a càrrec de l'empresa Comsa.

A banda, Planas va destacar la partida de mig milió d'euros per renovar la flota d'autobusos de TMG. Ho va emmarcar en un conjunt de polítiques centrades en la «lluita contra el canvi climàtic» que vol tirar endavant el consistori gironí. Sobre inversions concretes, aquest 2020 l'Ajuntament destinarà 329.000 euros en la rehabilitació de l'antic cinema Modern, que aquest any ja s'han començat les obres per convertir-lo en un nou equipament cultural. A més, hi ha una partida de 100.000 euros per a l'inici de les obres de la nova comissaria de Policia Municipal de Girona al barri de Santa Eugènia. El pressupost total és de 123,11 milions d'euros, dels quals n'hi ha sis per a inversions.

Sobre aquest conjunt de mesures, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, també va voler destacar que han negociat diversos projectes que afecten els barris de la ciutat que «havien estat desatesos», com ara Sant Narcís, les Pedreres o la Devesa. Salellas, a més, va remarcar que al govern de la ciutat «li falta una marxa, projecte i ambició» i que, per això, havien decidit negociar els pressupostos.

L'acord no és ben vist per la resta de grups de l'oposició. Per una banda, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va criticar que Guanyem hagi donat «l'oportunitat» al govern de «tirar endavant» amb el pla de govern que va presentar recentment. Paneque també va retreure a Salellas que hagués donat suport a l'increment del 10% de l'IBI. «D'una força d'esquerres s'espera que aquest increment sigui progressiu», va afegir Paneque, «però no és el cas».

Per la seva banda, el portaveu d'ERC a Girona, Quim Ayats, va afirmar que han «perdut la confiança en el govern» municipal i per això van optar per votar en contra dels comptes. El republicà va recordar que «no podíem obrir la carpeta del 2020 sense tancar la del 2019», en referència als incompliments de diversos acords entre les dues formacions per facilitar la investidura.

Ciutadans també va retreure al govern municipal la seva manca de negociació. El seu portaveu, Daniel Pamplona, va assegurar que la intervenció de la regidora d'Hisenda en el ple havia estat «més extensa i clarificadora» que en la primera reunió amb la formació taronja. Per això, Pamplona creu que JxCat ja «tenia un soci clar i definit» amb qui negociar els pressupostos i que aquest divendres havien fet «un teatret» per escenificar l'acord amb Guanyem.