Unes 5.000 persones es manifesten a Girona en contra la decisió de la JEC a qui acusen de ser "feixisme d'Estat"

Unes 5.000 persones han sortit pels carrers del centre de Girona per manifestar el seu desacord amb la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar Torra i Junqueras. Els concentrats han sortit de la Plaça del Vi i han recorregut durant una hora el centre de la ciutat amb crits contra la JEC a qui acusen de ser "feixisme d'Estat". Durant la marxa també s'han escoltat càntics en favor de Torra i Junqueras i s'ha demanat la llibertat dels presos independentistes. Al final de l'acte, convocat per Girona Vota, el filòsof Josep Maria Terricabras ha llegit un manifest on ha carregat contra "els poders de l'Estat" a qui ha titllat "d'ignorants". Tot plegat ha acabat amb el cant dels Segadors i un vídeo de Quim Torra agraint el suport.

Els manifestants han sortit de la Plaça del Vi i han baixat pel carrer dels Ciutadans fins a la cruïlla amb la Rambla. Allà han girat i s'han dirigit a la Plaça Catalunya on s'han aturat enmig de la sorpresa de bona part dels vianants que omplien els carrers del centre de Girona, en una jornada de fortes vendes per la proximitat amb el dia de Reis. D'allà s'han dirigit fins a la seu de la Generalitat on s'han escoltat càntics demanant que es retirés la bandera espanyola de l'edifici, entre crits contra la JEC a qui han titllat de "feixisme d'Estat".

El membre de l'ANC i de Girona Vota Tavi Casellas explica que han volgut tornar a sortir al carrer perquè la situació de "repressió" és "surrealista" i ha demanat "no normalitzar-ho". "Ahir vam concentrar-nos per fer saber el nostre malestar, però creiem que havíem de tornar al carrer amb totes les entitats que conformen Girona Vota en una manifestació més gran", ha explicat.

Casellas ha destacat que "la gent sempre respon" i destaca la importància d'una plataforma com Girona Vota que agrupa associacions, entitats independentistes, sindicats i partits polítics gironins favorables a l'autodeterminació.

Durant el seu discurs, el filòsof Josep Maria Terricabras ha definit "els poders de l'Estat" com a "ignorants supremacistes" que els volen "aniquilar". Terricabras ha animat a la gent a "persistir i guanyar per arribar a la llibertat".



Agraïment de Torra

L'acte ha acabat amb una sorpresa pels concentrats quan s'ha projectat un vídeo de Quim Torra on s'ha dirigit als manifestants agraint el seu suport, i ha deixat clar que ho feia com a "president de la Generalitat de Catalunya".

També s'ha projectat una part del discurs que Torra ha fet des del faristol del Parlament just abans que s'interpretés els Segadors. Al final s'ha recordat als assistents que alguns dels concentrats es dirigien al tall de la Carretera Barcelona amb Emili Grahit que es fa diàriament.