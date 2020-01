La Pista de Gel de Girona rep 17.500 visitants

La Pista de Gel de Fira de Girona ha comptat, en la 14a edició, amb 17.500 visitants després d'estar oberta des del 21 de desembre fins ahir, 7 de gener. L'assistència ha superat les xifres de les darreres edicions, on s'aproximava a les 17.000 persones. "Ha estat un èxit total", afirma la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat.

Pels organitzadors, l'esdeveniment s'ha "clarament consolidat" al calendari i és important per la gran afluència de públic que acull durant les festes de Nadal. Els dies més forts han estat el 3 i el 4 de gener, amb prop de 1.500 patinadors diaris. «En alguns moments la pista ha funcionat pràcticament a la seva màxima capacitat, el 65% dels patinadors han vingut a les tardes i hem vist que hi ha hagut un alt índex de fidelització i de repetidors», explica Cunyat.

Com cada any i seguint amb la política de Responsabilitat Social Corporativa de Fira de Girona, han vingut a patinar convidats 603 nens i joves d'entre 6 i 16 anys provinents d'una trentena de centres d'acollida amb risc d'exclusió social de Girona i rodalies. La dada ha estat superior respecte l'any passat (550 joves). Com a altra xifra destacada, hi ha l'increment de participació d'usuaris amb el carnet universitari arribant als 757 patinadors.

La pista, una de les més grans de Catalunya amb 800 m2, s'ha mantingut com una de les activitats destacades de les festes de Nadal de la ciutat. A més de les dues pistes hi ha hagut un tobogan de gel de 2,5 metres d'alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu, i quatre pantalles amb imatges en directe dels patinadors. D'altra banda, el cartell promocional d'aquest any, dissenyat per l'il·lustrador Xavier Fontané, s'ha inspirat novament en el patrimoni cultural gironí. Segons el seu autor, el cartell mostra una recreació en clau còmica del conegut El Tapís de la Creació exposat al Museu Capitular de la Catedral de Girona i l'ha titulat com "La millor pista de la Creació".