Les famílies de tres escoles de Girona impulsen un manifest en contra del tancament de línies de P3

Les famílies de les escoles de Marta Mata, Montfalgars i Balandrau de Girona han impulsat un manifest conjunt obert a entitats i la ciutadania per evitar el tancament de grups de P3 a la ciutat. El document s'ha aprovat per unanimitat en una assemblea conjunta aquest dilluns al vespre, en què hi ha participat una quarantena de persones.

L'escola Balandrau ja ha aconseguit un compromís d'Educació per evitar el tancament de la única línia de P3, però el Departament manté la previsió de treure dos grups més, un a l'escola Montfalgars i un altre al Marta Mata. Les famílies creuen que la baixada de la natalitat és una oportunitat per "reduir les ràtios d'alumnes" i d'aquesta manera "millorar la qualitat educativa".