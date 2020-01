Prova pilot per tenir coordinadors per millorar la mobilitat escolar

L'Ajuntament de Girona liderarà la iniciativa "Xarxa de coordinadors de mobilitat escolar local", una prova pilot impulsada pel projecte europeu Interreg Europe "School Chance", que pretén fomentar la mobilitat escolar segura i sostenible a tota la ciutat. L'acció, que es durà a terme conjuntament amb la Generalitat de Catalunya durant el període 2020-2021, s'aplicarà inicialment en fins a vuit escoles de Girona, tot i que la previsió és que es pugui estendre també en altres ciutats de Catalunya. Les escoles encara s'han de decidir perquè es parlarà primer amb la comunitat educativa.

Una de les principals mesures del projecte és la creació d'una xarxa de fins a vuit persones, cadascuna de les quals treballarà en la mobilitat d'un centre educatiu diferent. L'objectiu és, doncs, que es pugui actuar de manera individualitzada en funció de les necessitats de cada escola, i així les mesures que s'acordin aconsegueixin tenir un efecte més directe per avançar cap a la mobilitat sostenible en tota la ciutat. Aquesta figura de coordinador podrà sorgir de la mateixa comunitat educativa de cada centre.

Pel que fa a la funció d'aquestes figures, que s'anomenaran School Mobility Manager, es definirà en la primera fase del projecte, que tindrà lloc del febrer al juliol del 2020, període durant el qual es concretaran els centres escolars participants entre aquells que ja treballen en camins escolars segurs. En la segona fase, del mes de juliol del 2020 al mes de febrer del 2021, cada escola redactarà un conjunt de recursos educatius amb idees per fomentar la mobilitat escolar sostenible al seu centre. La prova pilot acabarà el juliol del 2021 amb la implementació d'algunes de les millores proposades en la fase anterior i l'elaboració d'un manual per a la implementació del pla pilot a altres escoles del territori.



En el marc del mateix projecte "School Chance", la Generalitat de Catalunya ha presentat aquest migdia el "Pla d'Acció de Mobilitat Escolar de Catalunya 2020-2021". La regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda, juntament amb personal municipal, han assistit a l'esdeveniment, que pretén millorar la formació dels escolars i les condicions dels recorreguts de casa al centre educatiu per fomentar els desplaçaments segurs, sostenibles, actius i autònoms.

La regidora Marta Sureda ha explicat que aquest projecte s'emmarca en un objectiu global de govern: "Volem fer una ciutat on els ciutadans, progressivament, vagin optant per una mobilitat sostenible, i aquesta acció serà un impuls important en aquest sentit, posant, a més, en el centre d'aquestes polítiques les escoles. En primer lloc, perquè és un dels àmbits on més podem millorar; i, en segon lloc, perquè així també fem pedagogia entre l'alumnat i les famílies a favor dels mitjans de transport més saludables i respectuosos amb l'entorn".

L'Ajuntament de Girona és el soci líder del projecte "School Chance", del programa Interreg Europe – Second Call, on participa juntament amb els ajuntaments de Reggio Emilia, Utrecht, Gävle i Gdansk, la Brasov Metropolitan Agency for Sustanaible Development, l'Austrian Mobility Research i la Generalitat de Catalunya. El projecte, que té com a objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma i sostenible dels escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020.