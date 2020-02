Casa Cacao, dels germans Roca, obre les seves portes aquest dissabte a Girona

Casa Cacao, projecte dels germans Roca, situat la Plaça de Catalunya de Girona, obre les portes aquest dissabte 15 de febrer.

La planta baixa compta amb un obrador de xocolata, una botiga i una xocolateria, un somni fet realitat per Jordi Roca que somniava des de feia anys amb tenir una fàbrica de xocolata on poder dur a terme les seves pròpies elaboracions.

L'obrador disposa d'un espai visible a peu de carrer que mostra com es treballa i s'elabora el cacau des del gra a la xocolata. La botiga permet poder-se emportar a casa o a la maleta les "chocolatessens" de Casa Cacao, mentre que a la xocolateria es podran degustar elaboracions de xocolata amb cacau d'origen d'alta qualitat, en forma de begudes fredes i calentes o elaboracions sòlides, a més d'una oferta de pastisseria amb el segell Roca.

A les plantes superiors de l'edifici, l'Hotel Casa Cacao culmina el somni personal d'un altre conegut membre de la família Roca, Anna Payet, que assumint la direcció de l'hotel compleix amb una assignatura vocacional pendent. Vinculada a l'àmbit turístic des del món docent durant 20 anys, i còmplice de l'activitat d'El Celler de Can Roca des dels seus inicis, l'Anna veu a l'hotel la possibilitat de poder rebre el testimoni de la filosofia de l'hospitalitat de la família Roca.

"Fa anys que els clients del restaurant ens animaven a obrir un petit hotel. Casa Cacao, és una prolongació de l'hospitalitat i el mètode de servir del mateix Celler amb la qual tancarem un cercle. No pretenem altra cosa que els clients, siguin o no clients del restaurant, ens sentim com a casa".

Integrat amb l'obrador, la botiga i la xocolateria, l'hotel boutique de Casa Cacao ocupa les quatre plantes superiors de l'edifici i compta amb 15 habitacions. Tant el mobiliari com el tèxtil han estat dissenyats a mida i de manera artesanal.

La terrassa de la planta superior és un espai d'ús exclusiu pels clients de l'hotel en la qual es podrà gaudir d'uns saborosos esmorzars basats en productes de proximitat i, com no podria ser d'altra manera, en la xocolata del mateix obrador de Casa Cacao de la planta baixa. També des de la terrassa, els hostes de l'hotel podran contemplar una de les millors vistes de la ciutat de Girona, el Barri Vell.

Jordi Roca: "És un somni fet realitat"

"És un somni fet realitat. La idea del projecte va néixer quan un dia al restaurant ens plantejàvem un repte amb els meus germans: Podem fer xocolata a casa? I ho vam fer, a El Celler, i estava bona. L'experiment va coincidit amb la reincorporació al nostre equip de Damian Allsop, que havia sigut el meu mestre al món dolç. L'especialització en la xocolata que va desenvolupar desprès de la primera etapa amb nosaltres el va portar a treballar amb xocolata, però ni ell ni jo mai l'havien elaborat des de zero. Aquest ha estat un nou repte per ambdós", assegura Jordi Roca.

El petit dels germans Roca afegeix que "hem realitzat una immersió total al món de la xocolata. Hem estudiat les varietats, les seves diferents fermentacions, i hem realitzat una exigent investigació i testeig amb el nostre equip de La Masia (I+R), així com viatges de camp per seleccionar els millors cacaus de les millors plantacions. Allà, hem conegut als seus productors en petites comunitats de Perú, Veneçuela, Colòmbia o Equador".

Jordi Roca, olorant cacau acabat d'agafar de l'arbre, en una plantació del Perú · Sergio Recabarren

"En el procés d'endinsar-nos en el món del cacau he tingut de poder aprendre de primera mà moltes coses sobre el procés de fermentació i assecat de les faves de cacau i de les persones que de manera artesanal ho realitzen seguint mètodes ancestrals, com els indígenes awajún de Perú que el recol·lecten de zones de l'Amazones on creix salvatge. Seguint l'estela del moviment "Bean to bar", els comprem directament el gra de cacau a ells, de manera que podem pagar-los un preu just per la millor qualitat", afirma.

Jordi Roca explica que "la filosofia del repte que ens empeny entén l'elaboració de la xocolata com un cercle perfecte. A diferència d'altres propostes existents al mercat, el que volem fer a Casa Cacao equivaldria, si aquesta fos un gastrobar d'entrepans, a escollir les farines i els llevats per elaborar el pa a casa i desprès en l'elaboració de l'entrepà. Us convidem a gaudir a peu de carrer del procés d'elaboració de la xocolata, des del gra o la fava de cacau. Podreu veure com treballem a través dels vitralls de la façana lateral. Volem compartir amb els nostres visitants l'elaboració des del seu punt 0, fer pedagogia no sols de la bellesa d'aquest producte i les seves transformacions, sinó també sobre l'àmplia gamma de sabors dels grans de cacau que hem conegut. A més del dolç o amarg, la xocolata pot ser àcida o afruitada i tenir altres mil notes amb els quals jugarem. Pot també tenir un color clar com el de la xocolata amb llet, inclús en el seu format amb un 80% de cacau, si utilitzem una varietat de cacau blanc. Els sentits dels nostres visitants es veuran sorpresos i descobriran coses noves sobre aquesta meravellosa matèria prima que pot transformar, ja sigui vigoritzant o relaxant, l'estat d'ànim de qui la pren".