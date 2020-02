Les planxes metàl·liques pendents de Santa Clara es comencen a treure dilluns

Dilluns vinent s'inicia la tercera i última fase de les obres de substitució de les planxes metàl·liques de la vorera del carrer de Santa Clara de Girona per peces de basalt. Unes planxes polèmiques, instla·lades ja fa anys i que causen relliscades. Les actuacions, que tenen una durada prevista de quatre mesos, començaran per la plaça de la Independència la setmana que ve i finalitzaran d'aquí unes setze setmanes a la zona del pont de Pedra.

Durant aquest temps es tallarà la circulació de vehicles del carrer del Santa Clara cada dimarts i cada dijous de les vuit del matí a dos quarts de tres de la tarda. Els trams afectats variaran segons l'evolució de l'obra, però en tot cas s'assegurarà l'accés als guals a través de recorreguts alternatius.

Les tasques al carrer comportaran, a més, que la línia L11 del bus urbà hagi de modificar el seu circuit habitual i que es desviï per la Gran Via de Jaume I, la plaça de l'Hospital, la plaça de Pompeu Fabra i la plaça de Catalunya. Mentre durin les obres, s'anul·laran les dues parades de bus del carrer de Santa Clara. Les brigades municipals d'obres executaran les actuacions i organitzaran les tasques de dilluns a divendres per poder obrir el carrer el cap de setmana amb la màxima normalitat possible. A més de substituir les planxes metàl·liques per noves lloses de pedra basàltica, també aprofitaran els treballs per canviar les peces de paviment de la vorera en mal estat. La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha explicat que «amb aquesta última actuació, es completarà una reforma reivindicada pels veïns i veïnes de la ciutat que permetrà millorar la seguretat en la mobilitat dels vianants en un dels carrers més transitats de Girona, ja que les peces metàl·liques havien provocat algunes relliscades quan estaven molles».

Les obres de les planxes metàl·liques del carrer de Santa Clara van començar el 2015 amb una prova pilot en el tram comprès entre l'avinguda de Sant Francesc i el carrer Nou. El 2018 es va fer la segona fase i ara s'executarà la tercera fase. El subministrament de les peces de pedra basàltica d'aquesta tercera fase s'ha adquirit a l'empresa Gotarra SL per un import de 48.338,29 euros (IVA inclòs). Després d'aquesta actuació, només quedaran pendents de substituir les peces dels dos trams del carrer afectats per la restauració d'edificis. Les noves lloses de pedra basàltica flamejada substituiran les franges i graonades fetes a base de lloses amb l'acabat vist de ferro que hi ha actualment en part del carrer. El basalt és un material que s'ha considerat adient per la seva duresa i resistència i perquè, a més, és antilliscant i té certa tradició a la ciutat, ja que es pot trobar en alguns carrers del Barri Vell.