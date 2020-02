Muntanyes de peces de roba s'acumulen en una finca abandonada de Domeny

En una finca amb una masia abandonada al Pla de Baix Domeny de Girona hi ha muntanyes amb centenars de peces de roba de tot tipus. Enmig d'una zona boscosa s'hi acumulen pantalons, samarretes, camises, pijames, faldilles, mitjons, calces i calçotets, entre altres peces. Fins i tot hi ha teles, cortines, coixins, mantes, draps i algun peluix. Moltes de les peces estan a l'interior de bosses de plàstic lligades, com si hi haguessin estat dipositades en un contenidor amb l'objectiu de ser reciclades. Però han acabat enmig d'un bosc. N'hi ha munts i munts encerclant tot l'immoble, entre branques d'arbre, herbes espontànies i algunes deixalles com ara papers, plàstics o llaunes.

La finca està a tocar de la fàbrica Nestlé, entre el riu Ter i tot el gran espai de jocs infantils de Domeny, i s'hi pot accedir per un caminet estret però que està marcat per al pas de caminants, corredors i ciclistes amb els mateixos logotips que es fan servir a les vies verdes per indicar que se segueix un vial amb manteniment i amb un origen i un destí.





Refugi de persones

La casa està cremada per dins, no hi ha vidres a les finestres ni cap porta per protegir l'entrada. A l'interior també s'hi amunteguen desenes de peces de roba que es barregen amb algun objecte que assenyala que allà hi ha hagut gent que hi ha fet vida, com un transistor, plats, un despertador atrotinat amb piles i algun objecte decoratiu. En un altell de fusta, al qual es pot accedir per una escala atrotinada, s'hi divisa un vell matalàs. Molt probablement ha estat el refugi d'alguna persona per poder dormir-hi.

Es fa difícil pensar que s'hagi pogut abocar tota la roba amb un vehicle voluminós per la complexitat a poder-hi arribar. En tot cas, haurien calgut diversos viatges i el risc de quedar encallat.

Després de la troballa, Diari de Girona s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament. Des del consistori, fonts municipals han indicat que desconeixien la situació i que preveuen enviar-hi agents ambientals per observar exactament què hi ha a la zona i què es pot fer amb tot el que hi ha escampat. A més a més, es mirarà de localitzar el propietari de la finca.