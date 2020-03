Guanyem i PSC reivindiquen el Pla Estratègic de l'Esport

Els grups municipals Guanyem i PSC denuncien una situació d'abandonament de les polítiques esportives i de joventut del govern i reivindiquen l'impuls del Pla Estratègic de l'Esport.

Els dos partits presentaran una moció conjunta al proper ple del mes de març i demanen que el consistori faci costat l'esport gironí i identifiquin les mancances dels equipaments i recursos esportius. Ambdós partits creuen que aquesta legislatura ha de servir per reactivar el Pla Estratègic de l'Esport. Tanmateix, demanen estudiar la possibilitat d'engegar l'obertura d'equipaments privats de xarxa bàsica no disponibles a escala municipal. D'aquesta manera, PSC i Guanyem volen que l'esport en general funcioni com a motor de la ciutat de Girona.