La cinquena edició del Fòrum d'Estudiants arriba dissabte a Salt

Salt celebrarà la cinquena edició del Fòrum d'Estudiants el pròxim dissabte 14 de març. La factoria cultural de la Coma Cros serà la seu i es durà a terme de dos quarts de deu del matí a les dues de la tarda.

L'activitat està pensada per a joves que inicien la seva etapa d'estudis superiors per oferir-los informació i orientació per al seu futur professional.

En aquesta línia, es donarà informació sobre l'oferta d'estudis superiors a través de testimonis de joves saltencs i saltenques que ja compten amb una trajectòria i experiència curricular.

Les taules rodones que s'organitzaran durant tota la jornada afectaran àmbits tan diferents com ciències de la salut, dret i ciències polítiques, educació, psicologia i humanitats, enginyeries, arquitectura i tecnologia, ciències naturals, economia, empresa i turisme i audiovisuals, arts i periodisme. Està previst que a totes les àrees hi hagi la presència mínima de tres representants joves de la vila.

Quatre edicions

El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, va explicar que «l'experiència de les primeres quatre edicions ens demostra que el Fòrum d'Estudiants és una trobada molt profitosa perquè aconseguim connectar les necessitats dels nostres estudiants amb l'experiència d'altres joves que han passat per les mateixes inquietuds a l'hora d'afrontar el pas als estudis superiors i, posteriorment, al mercat laboral».