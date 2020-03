El PSC lamenta que JxCat abandoni el Pla Especial de la Devesa

El grup municipal del PSC de Girona va lamentar ahir que els més de 93.000 euros que el govern de JxCat va gastar en el Pla Especial de la Devesa, així com tots els recursos humans municipals invertits en el desenvolupament del Pla Especial, «hagin quedat en res». El grup municipal considera que l'alcaldessa, Marta Madrenas, opta per «abandonar projectes i fins i tot perdre recursos econòmics abans que haver de decidir amb un govern feble en minoria». Els socialistes van recordar que aquest projecte havia estat anunciat com a prioritari en repetides ocasions des que CiU va arribar al govern gironí el 2011.

Administrativament, tot apunta al fet que s'haurà d'arxivar el Pla Especial. La socialista Bea Esporrín va dir que «el govern de JxCat no només no ha resolt les al·legacions presentades per grups municipals, entitats i ciutadania; sinó que tampoc va incorporar al document sotmès a exposició pública les esmenes introduïdes al Ple abans de la votació, motiu pel qual el Pla Especial que es va aprovar no correspon amb el que es va publicar».

La regidora va assegurar que «hi ha hagut i hi ha un desgovern absolut a la Devesa». El problema, segons el seu criteri, és que el govern de JxCat no ha volgut debatre els usos del Parc: «És una manera poc valenta de no només mantenir, sinó també incrementar totes les activitats intensives: s'abandona l'aprovació final del Pla Especial, perquè no hi ha consens, però les activitats intensives no només es mantenen, sinó que s'amplien, quan precisament són el nucli del desacord», va explicar Esporrín.

El grup municipal del PSC creu que l'abandonament del Pla Especial, per tant, és un exemple més «d'un govern que està en retrocés», perquè no ha sabut aconseguir el suport per tenir una «majoria còmoda» en aquest mandat.

L'alcaldessa va frenar el Pla Especial el març de l'any 2018 amb aquest argument: «Tot i que tenim les garanties d'aprovar amb àmplia majoria política el Pla especial de la Devesa, veiem que no estem en la posició d'un inequívoc consens social pel que fa al futur del parc. Per això, hem decidit rebaixar la tensió i prendre'ns el temps que faci falta per trobar les eines per aconseguir aquest consens necessari».