Dona positiu per coronavirus un home allotjat fa pocs dies en un hotel de Girona

Un home que acabava de tornar d'un viatge a Girona ha donat positiu per coronavirus a Còrdova. Segons informa Diario de Córdoba, es tracta d'un home de 70 anys, resident a la ciutat, que aquest dimarts es va dirigir a l'Hospital Universitari Reina Sofía amb dolors articulars, febre i altres símptomes similars a la grip. Va explicar que acabava de tornar d'un viatge a Girona, on va estar allotjat en un hotel.

En arribar, no es va activar el protocol per coronavirus perquè no es va considerar potencial sospitós perquè no provenia de zones de risc. No va ser fins que va quedar ingressat a la tarda quan es va confirmar que estava contagiat de covid-19. La infermera d'Urgències que el va assistir a la seva arribada a centre hospitalari i de la pneumòloga que el va atendre a planta estan en quarentena.

L'Associació d'Hosteleria de Girona, consultada per aquest diari, assegura no tenir coneixement que cap dels seus establiments associats hagués allotjat un client que hagi donat positiu per coronavirus.