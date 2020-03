L'amo de la finca amb muntanyes de roba abandonades les treu amb una excavadora

Les muntanyes de roba abandonada i d'origen desconegut que s'acumulaven a l'entorn d'una finca de Domeny ja no hi són. El propietari del terreny hauria retirat totes les peces amb una màquina excavadora després de rebre un requeriment de l'Ajuntament de Girona. El consistori va fer aquest avís a l'amo de la finca després que un periodista d'aquest mitjà alertés l'Ajuntament de la troballa amb centenars de peces de roba de tot tipus, moltes de les quals a dins de bosses lligades.

L'endemà mateix hi van anar agents ambientals municipals i un cop certificat el punt exacte i l'abundància de peces de roba que hi havia es va activar la Policia Municipal i l'àrea d'urbanisme. D'una banda, per comprovar si a l'interior de la masia, en estat d'abandonament, hi ha ocupes i s'hi la roba pot procedir d'alguna activitat il·legal i, de l'altra, perquè busquessin el propietari i li fessin un requeriment de neteja.

Un robatori?

L'Ajuntament ara està pendent de saber si el propietari ha portat tota la roba en alguna deixalleria o en algun gestor de residus. Encara es desconeix la procedència de tota la roba que es va trobar acumulada en aquest terreny, al costat d'una carretera i a prop de la fàbrica Nestlé. Una incògnita a la qual s'hi ha d'afegir el difícil accés al punt. Una entitat social que gestiona contenidors de roba es va posar en contacte amb aquest diari per interessar-se per la procedència d'aquestes peces de roba, tot i que no tenen registrat cap robatori.

Enmig d'una zona boscosa en un extrem del Pla de Baix Domeny, s'hi acumulaven desenes de pantalons, samarretes, camises, pijames, faldilles, mitjons, calces i calçotets, entre altres peces. Fins i tot hi havia teles, cortines, coixins, mantes, draps i algun peluix. També hi havia acumulades multitud de peces de roba a l'interior d'una casa en mal estat, sense portes ni finestres i amb evidències que s'hi havia calat foc a l'interior.