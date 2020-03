Guanyem proposa crear un cens d'ADN per multar amos de gossos

Guanyem proposa crear un cens d'ADN per multar propietaris de gossos que no recullin els excrements. A la proposta també inclouen la creació de nous espais on poder deixar-los deslligats, la millora del manteniment d'aquests o l'augment de multes a aquells propietaris que tinguin gossos sense xip o que els tinguin lligats a casa la major part del temps. «Entenem que aquesta mesura és la més adequada per reduir una problemàtica evident a Girona», ha assegurat la regidora Laia Pèlach fent referència a la recollida d'excrements. Multar els amos és una mesura que ja s'ha implementat a altres municipis catalans i que permet focalitzar els càstigs econòmics només en aquells usuaris incívics.

Aquestes propostes formen part d'un plec d'al·legacions que el partit municipal vol incorporar a la nova ordenança d'animals de la ciutat.