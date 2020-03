Torns, aforament limitat i poca gent comprant a Girona per l'estat d'alarma pel coronavirus

L'aforament limitat als comerços provoca cues a l'exterior, amb els clients rigorosament separats per un metre i mig de distància, per poder entrar a comprar. Aquesta és la imatge que es repeteix el primer dia laborable de l'estat d'alarma, també a Girona. A la ciutat, però, les cues no són gaire llargues aquest matí, ja sigui per les restriccions a l'hora de sortir al carrer, per la pluja o perquè moltes famílies tenen encara el rebost ple. El Mercat del Lleó sempre funciona a mig gas els dilluns, amb parades tancades com les peixateries. Tot i això, la majoria dels comerciants porten mascareta i han posat cartells o caixons per garantir que els clients respectin la distància de seguretat.