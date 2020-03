Sarrià de Ter informa de dos casos "lleus" de coronavirus

L'Ajuntament de Sarrià ha informat que a la vila hi ha dos casos "lleus" de coronavirus i ha explicat que s'hi està treballant. També ha deixat clar que "a dia d'avui no hi ha cap cas de fragilitat" detectat.

El consistori ha exposat, en un comunicat de premsa, que s'han organitzat els Serveis Socials Bàsics en funció de les directrius i necessitats que van sorgint i s'estan atenent totes les trucades amb el corresponent cribratge per tal de fer la gestió corresponent i derivació al Consorci de Benestar Social o als Serveis d'Atenció a la Gent Gran.

En aquest sentit, ha indicat que "els corresponents treballadors i tècnics estan a disposició, sigui presencialment o mitjançant teletreball", atenent les situacions de salut i situacions particulars per si se'ls requereix per algunes atencions puntuals o necessitat d'intervencions o suport.

Pel que fa a l'atenció de la gent gran, fins que es torni a la normalitat, cada tècnica farà ronda de contactes telefònics amb especial incidència en aquells casos de més fragilitat. Es reforçaran les recomanacions de salut i s'avisaran als serveis socials d'indicis de risc. Portaran un control intern i alertaran de qualsevol incidència. Pel que fa al SAD, s'ha facilitat material de protecció essencial i s'ha reduït el nombre d'atencions limitant-les a les imprescindibles. Es farà en aquests casos seguiment telefònic de més freqüència.