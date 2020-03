La regió sanitària de Girona amplia la capacitat de llits per atendre els pacients amb coronavirus en situació crítica

Imatge de l'adaptació de l'hospital de dia polivalent del Trueta per atendre pacients crítics per coronavirus.

La regió sanitària de Girona amplia la capacitat de llits per atendre els pacients amb Covid19 en situació crítica. Com al conjunt de Catalunya, a la demarcació hi ha hagut un augment de casos, amb molts pacients en estat greu i amb necessitat de ventilació mecànica invasiva. A la regió sanitària hi ha llits de crítics al Trueta, al Santa Caterina i la Clínica Girona. El Trueta ha destinat a atendre pacients de la pandèmia la majoria de llits de crítics de què disposa i ha adaptat nous espais per ampliar la seva capacitat d'atenció d'aquest tipus de malalts. A part dels llits de la UCI, destina a l'atenció d'aquests pacients els llits de la unitat coronària i els de semicrítics de la unitat polivalent d'alta intensitat de cures.

Els pacients crítics que no estiguin afectats pel coronavirus, ingressaran a la unitat de reanimació, per preservar l'àrea quirúrgica de possibles contagis. La gestió de l'atenció als pacients crítics recaurà al servei de medicina intensiva del Trueta, que controlarà a quin dispositiu ingressa cada pacient.

Per fer front a aquest increment de pacients crítics, el Trueta ha reconvertit l'hospital de dia polivalent i l'hospital de dia d'endocrinologia en un espai per atendre aquest tipus de pacients. A més, té definit un pla per anar adaptant nous espais per acollir pacients crítics, en cas de necessitat i segons la disponibilitat de personal i de l'equipament sanitari necessari per a la correcta atenció, com ara respiradors.

Els hospitals comarcals també han fet adaptacions internes per poder atendre pacients més greus, l'atenció dels quals recaurà principalment als professionals d'anestesiologia i d'urgències, que treballaran conjuntament. Així, han establert un sistema de suport telefònic a càrrec dels metges intensivistes del Trueta als hospitals comarcals.

A l'hospital de Palamós (Baix Empordà) han habilitat l'espai de l'hospital de dia quirúrgic, amb boxs individuals, per atendre els pacients amb covid-19 que estan més greus.

A l'hospital de Figueres s'estan fent obres per reconvertir boxs de la unitat de monitorització d'urgències per atendre els pacients que requereixen tractaments amb aerosols o ventilació mecànica no invasiva. Aquestes mateixes adaptacions s'estan fent a dues habitacions que fins ara es destinaven a realitzar polisomnografies. A més, a la unitat de monitorització han reordenat els espais per, si és necessari, poder atendre pacients crítics intubats.

Als hospitals de Blanes i de Calella (Selva) han preparat la zona de reanimació dels dos centres per destinar-hi, quan sigui necessari, els pacients que estiguin més greus. Els professionals de l'equip d'anestèsia s'incorporaran a l'equip d'urgències per poder donar resposta al nombre de pacients crítics que puguin anar arribant.

A l'hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa han habilitat llits a l'àrea de reanimació postquirúrgica per atendre pacients en situació més complexa. L'atenció d'aquests pacients l'assumirà el servei d'anestèsia.

A l'hospital de Campdevànol (Ripollès) han adaptat llits a l'àrea de reanimació, per atendre possibles pacients crítics.

Al Santa Caterina de Salt (Gironès), on ja hi ha una unitat de crítics, han potenciat l'atenció al pacient semicrític. En aquest sentit, han reconvertit les àrees d'observació del servei d'urgències en zona d'atenció de pacients semicrítics, mentre que l'atenció urgent al pacient amb problemes respiratoris s'ha habilitat als boxs d'urgències psiquiàtriques, que s'han traslladat a un altre espai. També han habilitat l'hospital de dia com a àrea de suport al servei d'urgències i observació, amb un àrea boxs dedicada al pacient semicrític.



Atenció als pacient no crítics



Pel que fa a la resta de pacients positius en covid-19 que no requereixen una vigilància intensiva, cada centre ha fet les seves adaptacions internes, sobretot sectoritzant espais (tant l'atenció a urgències com l'hospitalització) perquè els pacients positius i els negatius estiguin en diferents àrees. Els centres tenen previstos els seus respectius plans per anar ampliant les zones d'hospitalització de pacients amb coronavirus en cas de necessitat i en algunes comarques s'està en converses amb hotels de la zona per si fos necessari derivar usuaris de residències i destinar aquests centres a l'ingrés de pacients no greus.



Reorganització dels professionals



Aquesta adaptació interna que han fet els centres pel que fa a la utilització dels llits, ha fet que també s'hagin hagut de reorganitzar les plantilles de professionals i formar-los en alguns casos per a les noves funcions que previsiblement els tocarà assumir.

Al Trueta s'ha definit un pla de contingència perquè metges d'altres especialitats puguin ajudar els serveis de medicina interna, medicina intensiva, urgències i pneumologia en el maneig dels pacients amb covid-19. Així, per a l'atenció al pacient crític (tant per coronavirus com no) l'UCI compta amb el suport dels serveis de cardiologia i anestesiologia.

Per la seva banda, els servei de medicina interna, pneumologia i urgències reben des d'aquest dilluns recolzament per fer assistència directa dels professionals d'uns determinats serveis, mentre que la resta d'especialitats donen recolzament assumint funcions de suport no directament assistencial però que són vitals perquè aquests serveis puguin continuar treballant.